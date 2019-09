Cristiano Ronaldo: "Tengo que tener siete u ocho Balones de Oro para estar por encima de Messi"

18/09/2019 - 11:22 Deportivo

El actual delantero de la Juventus de Italia, Cristiano Ronaldo, mantuvo una extensa entrevista con el programa “Good Morning Britain” de ITV, en el que repasó muchas facetas de su vida personal y profesional.

En un punto llegó la inevitable y siempre presente pregunta sobre su tan mentada rivalidad con Lionel Messi, con quien se muestra cada vez más unido.

El delantero portugués se considera a sí mismo como "el número uno" en la historia del fútbol, pero para que sea una opinión más unánime tiene claro que debe tener "siete u ocho Balones de Oro" para estar "por encima" de la “Pulga”, mientras que también confiesa su "obsesión por ganar y al éxito" como una parte fundamental para seguir motivado.

"Messi está en la historia del fútbol, pero creo que tengo que tener seis, siete u ocho Balones de Oro para estar por encima de él. Me encantaría ganar más y creo que lo merezco", remarcó.

El de Madeira insistió en que su relación con el crack de Rosario, "un chico y un futbolista fantástico", no es de amistad. "No somos amigos, pero hemos compartido este escenario durante 15 años. Sé que él me ha empujado para ser un mejor jugador y que yo he hecho lo mismo con él", admitió.

"Estoy seguro de que estoy en la historia del fútbol por lo que he hecho y lo que sigo haciendo, pero como uno de los mejores, para mí el número, pero para algunos aficionados, si el número uno es otro y yo el segundo, no me importa", aseveró el exjugador del Real Madrid.