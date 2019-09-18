CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de septiembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER
MILLONARIO?
22.15 PEQUEÑA VICTORIA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 PEQUEÑA VICTORIA
(CONTINUACIÓN)
23.30 MI VIDA ERES TÚ
00.15 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 COCINEROS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA
COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 PEREGRINOS DE FE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TICKET AL SHOW
16.00 PARA TODA MUJER
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
20.00 SANTIAGO ES PUEBLO
QUE BAILA
20.30 DALE FERRO
21.00 PODIO
21.30 PASIÓN POR EL TURF
22.00 SANTIAGO TEATRAL
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.17 BATTLEFIELD AMERICA
09.17 EL SECRETO DE ADALINE
11.30 EL MISTERIO DE LA LIBÉLULA
13.28 JOE
15.42 EL MISTERIO DE LA LIBÉLULA
17.40 EL SECRETO DE ADALINE
19.54 EL INFILTRADO
22.00 HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE
TCM
06.43 LOST - T. 5 - EP. 4 - THE LITTLE PRINCE
10.29 MAD ABOUT YOU - T. 3 - EP. 16 - THE
ALAN BRADY SHOW
11.19 LOST - T. 5 - EP. 9 - NAMASTE
15.00 MAD ABOUT YOU - T. 3 - EP. 16 - THE
ALAN BRADY SHOW
15.25 MAD ABOUT YOU - T. 3 - EP. 17 - MAD
WITHOUT YOU
15.50 LA GRAN PELÍCULA DE PIGLET
17.03 SAMURAI JACK. LA LEYENDA COMIENZA
18.12 EL GUARDIÁN
20.08 MAD MAX
22.00 MARIDOS
TNT
07.17 HORAS CONTADAS
09.19 UN JUEGO VS. EL DESTINO
11.35 DÉJÀ VU
14.04 FURIA DE TITANES
15.58 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
18.07 UN NOVATO EN APUROS 2
20.04 BUSCANDO A DORY
22.00 DIAMANTE DE SANGRE
SPACE
06.26 MUNGUÍA. NACE UNA ESTRELLA
07.12 SUPERAGENTE 86
09.06 DUELO DE TITANES
11.09 EL AGENTE DE C.I.P.O.L.
13.14 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA
MUERTE
15.57 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO
AGUAS MISTERIOSAS
18.27 AGENTE SALT
20.20 TERROR EN LO PROFUNDO
22.00 MIEDO PROFUNDO
23.37 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN
CINECANAL
11.00 DUPLICIDAD
13.20 DESPUÉS DE LA TIERRA
15.30 LA LEGIÓN DEL ÁGUILA
17.40 EL TESORO DEL AMAZONAS
19.35 IDENTIDAD DESCONOCIDA
22.00 LOS RECOLECTORES
VOLVER
06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
07.00 INSENSATO CORAZÓN
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PULSACIONES
11.00 SOS MI HOMBRE
12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 TELESHOW INTERNACIONAL
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 ATRACCIÓN MENTAL
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 SOS MI HOMBRE
20.00 PULSACIONES
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 SIGNOS
23.00 PARA VESTIR SANTOS
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*IT 2 22:10 HS, 00:50 HS
*SR. LINK 14:30 HS, 17:10 HAS
*NADA QUE PERDER 2,
18:40 HS
*EL DESENTIERRO, 20:30
HS (ESPACIO INCAA $50)
*LA SEQUÍA: 16 HS (ESPACIO
INCAA $50)
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*HOY, A LAS 20, EN EL CICLO
DE COMEDIAS SE PRESENTARÁ
“RAMERAS”, DEL DIRECTOR LUIS
LOBO.
*MAÑANA, A LAS 20, UNA
NUEVA EDICIÓN DE “FOGÓN Y
TERTULIA”, ORGANIZADO POR
GONZALO VELÁZQUEZ.
*SÁBADO 21, A LAS 20.30,
HOMENAJE AL ROCK NACIONAL
SUI GÉNERIS, ENSAMBLE DE
CUERDAS.
*DOMINGO 22, A LAS 20,
“SIN DOMESTICAR”, UN
ESPECTÁCULO SIN RED, CON
LOS YOUTUBERS “EL DEMENTE”
Y “ORI DE MIERDA”.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*SÁBADO 21, A 22.30, PEÑA LA
AMANECIDA CON MÓSOJ ÑAUPA,
LOS DUENDES DEL SALITRE Y
NICO CARABAJAL,ENTRE OTROS.
*MIÉRCOLES 25, A LAS 20,
MUESTRA ARTÍSTICA DEL
COLEGIO JUAN PABLO II.
CINES
SUNSTAR
REY LEÓN (2D)
AVENTURA (ATP)
19, 20/09 -17:30 hs (Cast)
IT (2D) TERROR (+ 16 AÑOS)
19/09 -17:45 hs (Cast) 20:00hs (subt)
22:00 hs (subt)
20/09 -17:45 hs (Cast) 20:00hs
(subt) 21:00 hs (subt) 00:00hs (subt)
00:15hs (subt)
DORA Y LA CIUDAD
PERDIDA (2D) AVENTURA (ATP)
19,20/09 -16:05 hs (Cast) 18:10 hs
(cast)
YESTERDAY (2D) COMEDIA
(ATP) 19,AL 25/09 -20:15 hs (subt)
PRESIDENTE BAJO FUEGO
(2D) ACCIÓN (+13 )
19/09 -22:20 hs (subt)
20,21/09 -22:20 hs (subt) 00:45 hs
(subt)
SEÑOR LINK (2D)
ANIMADA (ATP )
19,20/09 -17:00 hs (Cast)
LA ODISEA DE LOS GILES
(2D) TRILLER (+ 13 AÑOS)
19/09 -19:00 hs (Cast) 21:30 hs
(Cast)
AD ASTRA (2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
19/09 -16:45 hs (Cast) 19:15hs (subt)
22:00 hs (subt)
20/09 -16:45 hs (Cast) 19:15hs (subt)
22:00 hs (subt) 00:30hs (subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
IT 2 APTO 16 AÑOS (CON DNI)
CASTELL. 2D 16:20 - 19:40 - 21:50
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 16:50
CASTELLLANO 2D 19:30 (DOMINGO,
MARTES Y MIERCOLES)
PRESIDENTE BAJO FUEGO
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 23:10
AD ASTRA: HACIA LAS
ESTRELLAS APTA 13 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:20 - 23:00
NADA QUE PERDER 2 APTA 13
AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 16:00 JUEVES Y
SABADO
CASTELLANO 2D 18:10 EXCEPTO
LUNES
CASTELLANO 19:30 JUEVES,
VIERNES Y SÁBADO
LUNES 23 CERRADO
ANTICIPADA EN VENTA
EL GUASÓN ESTRENO 03
OCTUBRE
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40 hs
ESTRENO 13 Y 15 / 11 2019
SHAKIRA: EN EL
CONCIERTO - EL DORADO
CASTELLANO 2D 19:10