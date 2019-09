CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de septiembre de 2019

18/09/2019 - 20:40 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER

MILLONARIO?

22.15 PEQUEÑA VICTORIA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 PEQUEÑA VICTORIA

(CONTINUACIÓN)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 COCINEROS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.00 PEREGRINOS DE FE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TICKET AL SHOW

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

20.00 SANTIAGO ES PUEBLO

QUE BAILA

20.30 DALE FERRO

21.00 PODIO

21.30 PASIÓN POR EL TURF

22.00 SANTIAGO TEATRAL

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

07.17 BATTLEFIELD AMERICA

09.17 EL SECRETO DE ADALINE

11.30 EL MISTERIO DE LA LIBÉLULA

13.28 JOE

15.42 EL MISTERIO DE LA LIBÉLULA

17.40 EL SECRETO DE ADALINE

19.54 EL INFILTRADO

22.00 HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE

TCM

06.43 LOST - T. 5 - EP. 4 - THE LITTLE PRINCE

10.29 MAD ABOUT YOU - T. 3 - EP. 16 - THE

ALAN BRADY SHOW

11.19 LOST - T. 5 - EP. 9 - NAMASTE

15.00 MAD ABOUT YOU - T. 3 - EP. 16 - THE

ALAN BRADY SHOW

15.25 MAD ABOUT YOU - T. 3 - EP. 17 - MAD

WITHOUT YOU

15.50 LA GRAN PELÍCULA DE PIGLET

17.03 SAMURAI JACK. LA LEYENDA COMIENZA

18.12 EL GUARDIÁN

20.08 MAD MAX

22.00 MARIDOS

TNT

07.17 HORAS CONTADAS

09.19 UN JUEGO VS. EL DESTINO

11.35 DÉJÀ VU

14.04 FURIA DE TITANES

15.58 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

18.07 UN NOVATO EN APUROS 2

20.04 BUSCANDO A DORY

22.00 DIAMANTE DE SANGRE

SPACE

06.26 MUNGUÍA. NACE UNA ESTRELLA

07.12 SUPERAGENTE 86

09.06 DUELO DE TITANES

11.09 EL AGENTE DE C.I.P.O.L.

13.14 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA

MUERTE

15.57 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO

AGUAS MISTERIOSAS

18.27 AGENTE SALT

20.20 TERROR EN LO PROFUNDO

22.00 MIEDO PROFUNDO

23.37 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN

CINECANAL

11.00 DUPLICIDAD

13.20 DESPUÉS DE LA TIERRA

15.30 LA LEGIÓN DEL ÁGUILA

17.40 EL TESORO DEL AMAZONAS

19.35 IDENTIDAD DESCONOCIDA

22.00 LOS RECOLECTORES

VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PULSACIONES

11.00 SOS MI HOMBRE

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 TELESHOW INTERNACIONAL

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 ATRACCIÓN MENTAL

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 SOS MI HOMBRE

20.00 PULSACIONES

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 SIGNOS

23.00 PARA VESTIR SANTOS





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*IT 2 22:10 HS, 00:50 HS

*SR. LINK 14:30 HS, 17:10 HAS

*NADA QUE PERDER 2,

18:40 HS

*EL DESENTIERRO, 20:30

HS (ESPACIO INCAA $50)

*LA SEQUÍA: 16 HS (ESPACIO

INCAA $50)

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*HOY, A LAS 20, EN EL CICLO

DE COMEDIAS SE PRESENTARÁ

“RAMERAS”, DEL DIRECTOR LUIS

LOBO.

*MAÑANA, A LAS 20, UNA

NUEVA EDICIÓN DE “FOGÓN Y

TERTULIA”, ORGANIZADO POR

GONZALO VELÁZQUEZ.

*SÁBADO 21, A LAS 20.30,

HOMENAJE AL ROCK NACIONAL

SUI GÉNERIS, ENSAMBLE DE

CUERDAS.

*DOMINGO 22, A LAS 20,

“SIN DOMESTICAR”, UN

ESPECTÁCULO SIN RED, CON

LOS YOUTUBERS “EL DEMENTE”

Y “ORI DE MIERDA”.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*SÁBADO 21, A 22.30, PEÑA LA

AMANECIDA CON MÓSOJ ÑAUPA,

LOS DUENDES DEL SALITRE Y

NICO CARABAJAL,ENTRE OTROS.

*MIÉRCOLES 25, A LAS 20,

MUESTRA ARTÍSTICA DEL

COLEGIO JUAN PABLO II.





CINES

SUNSTAR

REY LEÓN (2D)

AVENTURA (ATP)

19, 20/09 -17:30 hs (Cast)

IT (2D) TERROR (+ 16 AÑOS)

19/09 -17:45 hs (Cast) 20:00hs (subt)

22:00 hs (subt)

20/09 -17:45 hs (Cast) 20:00hs

(subt) 21:00 hs (subt) 00:00hs (subt)

00:15hs (subt)

DORA Y LA CIUDAD

PERDIDA (2D) AVENTURA (ATP)

19,20/09 -16:05 hs (Cast) 18:10 hs

(cast)

YESTERDAY (2D) COMEDIA

(ATP) 19,AL 25/09 -20:15 hs (subt)

PRESIDENTE BAJO FUEGO

(2D) ACCIÓN (+13 )

19/09 -22:20 hs (subt)

20,21/09 -22:20 hs (subt) 00:45 hs

(subt)

SEÑOR LINK (2D)

ANIMADA (ATP )

19,20/09 -17:00 hs (Cast)

LA ODISEA DE LOS GILES

(2D) TRILLER (+ 13 AÑOS)

19/09 -19:00 hs (Cast) 21:30 hs

(Cast)

AD ASTRA (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

19/09 -16:45 hs (Cast) 19:15hs (subt)

22:00 hs (subt)

20/09 -16:45 hs (Cast) 19:15hs (subt)

22:00 hs (subt) 00:30hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO





HÍPER LIBERTAD

IT 2 APTO 16 AÑOS (CON DNI)

CASTELL. 2D 16:20 - 19:40 - 21:50

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 16:50

CASTELLLANO 2D 19:30 (DOMINGO,

MARTES Y MIERCOLES)

PRESIDENTE BAJO FUEGO

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 23:10

AD ASTRA: HACIA LAS

ESTRELLAS APTA 13 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:20 - 23:00

NADA QUE PERDER 2 APTA 13

AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:00 JUEVES Y

SABADO

CASTELLANO 2D 18:10 EXCEPTO

LUNES

CASTELLANO 19:30 JUEVES,

VIERNES Y SÁBADO

LUNES 23 CERRADO

ANTICIPADA EN VENTA

EL GUASÓN ESTRENO 03

OCTUBRE

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40 hs

ESTRENO 13 Y 15 / 11 2019

SHAKIRA: EN EL

CONCIERTO - EL DORADO

CASTELLANO 2D 19:10