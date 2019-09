Marcelo Gallardo: “Nunca sufrimos sobresaltos”

19/09/2019 - 01:19 Mundo River

Marcelo Gallardo destacó hoy que River Plate no sufrió “sobresaltos” en ningún momento durante la victoria sobre Godoy Cruz, que le dio al “Millonario” el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina. Sin embargo, lamentó la falta de “contundencia a la hora de definir”.

“Me voy tranquilo porque nunca sufrimos sobresaltos en el segundo tiempo, y eso también es una tranquilidad”, resaltó el entrenador en diálogo con TyC Sports.

Pero el “Muñeco” también hizo hincapié en las situaciones de gol desaprovechadas y consideró que muchas veces la diferencia entre convertir o no se basa en “tomar buenas decisiones”.

“A veces te queda el sabor, cuando tenés tanto dominio, tanto control y el resultado es tan corto, de que te faltó contundencia a la hora de definir. A veces entra y a veces no. Hoy no fuimos nosotros los que metimos el gol, sino el rival, pero el equipo generó muchas situaciones”, señaló.

“Lo que intentamos proponer es atractivo. A veces sale, a veces no, pero la búsqueda no cambia. Y esa intención es la que nos hace sentir bien. El equipo juega como queríamos que juegue”, agregó.

En tanto, consultado sobre el momento de Pratto, explicó: “Intentamos que todos los futbolistas estén en su pico máximo de nivel. Y eso se genera, muchas veces, a través del juego mismo. Lucas necesitaba una muy buena pretemporada, por su contextura física, y eso impidió que tuviese la misma competencia que el resto. Ahora está intentando aprovechar sus minutos para tener su mejor forma”.

Además, analizó cómo influyó la estrategia cautelosa del rival en el partido.

“Intentó controlar nuestro juego en su campo, de no dejar espacios y lo hizo gran parte del tiempo. Pensé que el gol iba a liberar un poquito, pero eso no pasó. Eso también es parte de lo que nos va a tocar y tenemos que tratar de resolverlo. Si hubiésemos tenido eficacia, otro habría sudo el resultado”, afirmó.

La vuelta de Quintero

Consultado sobre la actualidad del mediocampista colombiano, Juan Quintero que se recupera de una grave lesión, el “Muñeco” fue claro: “Estábamos muy bien, pero no hay que dejarse llevar por la ansiedad ni de Juanfer ni de los hinchas que quieren verlo nuevamente en el campo. Hizo una gran recuperación con un mentalidad muy fuerte para reponerse del golpe y después comenzar a pensar en al competencia, lo hizo bien acompañado por el staff médico. No es necesario poner plazos para no generar ansiedad”, cerró. l