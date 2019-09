“La reestructuración de la deuda y el control de cambios van a ser mucho más fuertes en 2020”

19/09/2019 - 02:23 Economía

Por José Aranda

@jaranda40

La situación de los mercados financieros, el tipo de cambio y la deuda son los tres temas claves en la economía que habrá que seguir de cerca en los meses que quedan hasta fin de año, según la óptica del economista Rodolfo Santángelo, quien además señaló que aún con los controles de cambio puestos, habrá que monitorear lo que suceda con la emisión monetaria que podría poner presión a la suba de precios.

El analista señaló, en entrevista exclusiva con EL LIBERAL, que “este gobierno nunca en su vida pensó que iba a poner un control de cambios y no sabe cómo poner un control de cambios”, por lo cual en todos los inconvenentes que está generando en el sector privado su implementación, señaló que hay que diferenciar los problemas administrativos de gestionar ese control y los macroeconómicos, que van por carriles separados.

Por un lado, indicó que los problemas administrativos de implementar el control de cambios se deberían ir solucionando, pero, para evitar la salida de capitales y el atesoramiento, la otra pata de la situación tendrá que ser más fuerte. Lo que sigue es el diálogo que mantuvo con EL LIBERAL.

¿Cuáles son los problemas más importantes que tendrá la economía hasta fin de año?

Todo lo que pase en los mercados financieros, en el mercado de cambios, en la deuda y en el sistema bancario donde en el mercado cambiario está hoy entornada la puerta por el control de cambios. En la deuda está entornada la puerta por el reperfilamiento y hay que monitorear la evolución de los depósitos en dólares donde la buena noticia es que pareciera que está tranquila la situación pero eso es lo que hay que monitorear.

¿El control de cambios es sostenible?

Sí. Es sostenible con mayores controles, no con menores controles y es sostenible con una mayor brecha con el dólar libre.

Pero hay problemas que se están generando en el sector privado...

Hay que distinguir los problemas administrativos de los problemas macroeconómicos. Los problemas administrativos se producen porque este Gobierno nunca en su vida pensó que iba a poner un control de cambios y no sabe cómo poner un control de cambios. Entonces, los problemas administrativos se van resolviendo, pero los más relevantes son los macroeconómicos, donde la buena noticia es que hay superávit comercial por eso todas las trabas a las importaciones y las regulaciones innecesarias que se han puesto a la parte comercial se deberían ir solucionando. Pero como el problema está en la salida de capitales y en el atesoramiento, las regulaciones ahí van a ser más fuertes, no más débiles.

¿El desembolso del FMI va a llegar a tiempo?

No lo sé, pero pareciera que antes de las elecciones no va a llegar.

¿Es clave contar con algún financiamiento hasta fin de año?

Sí, porque si no hay financiamiento hay que emitir y hay que usar reservas.

La inflación de agosto fue 4%, ¿cómo sigue?

El mes más alto de inflación debería ser septiembre con 5 y pico y después deberíamos tener dos meses también altos, octubre y noviembre en el orden del 4% mensual para dar 55% en el año, hablando de precios al consumidor.

¿No hay riesgo de espiralización con el control de cambios ya ins talado?

El control de cambios es un instrumento antiespiralización, lo que pasa es que en algún momento va a haber que emitir. Espiralización de acá a noviembre creo que no, después va a depender del programa económico del nuevo gobierno .

¿Cómo será el arranque del nuevo gobierno?

Hasta ahora no hay ninguna claridad, hay que saber el programa económico cómo es, no hay ninguna claridad. Hay que pensar que hasta las Paso había un programa económico a la derecha de lo que pensamos nosotros, diciendo que no iban a hacer nada y la realidad cambió toda la perspectiva. No lo sé, ni ellos lo deben saber.

¿La situación del déficit y buscar quien financie ese déficit va a ser importante?

Eso va a llevar a una reestructuración de la deuda mucho más fuerte de lo que está planteado ahora, los dos pronósticos más fáciles de hacer es que la deuda se va a reestructurar mucho más agresivamente y que el control de cambios va a ser mucho más fuerte. Después veremos cómo es la política fiscal, la política monetaria y cambiaria.l