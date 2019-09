Difundir el cine nacional, con sus figuras, y en Las Termas es un orgullo como santiagueño

19/09/2019 - 07:54 Opinión

Por Francisco Pérez Nazar

Empresario santiagueño y productor del Festival Nacional de Cine Premios Termas de Río Hondo.

Los desafíos siempre me han gustado. Recuperar el Festival Nacional de Cine de Las Termas de Río Hondo fue uno de ellos, quizás el más grande como organizador de eventos. Desde los 16 años empecé en la moda. “La moda tiene dos propósitos: la comodidad y el amor”, solía decir la gran diseñadora francesa Coco Chanel. Es el amor el que me impulsó, siendo joven, a tener una casa de modas en Santiago y luego la Agencia y Escuela de Modelos New Face, que marcó un hito importante en nuestra provincia en lo que a formación de modelos y presentación de tendencias se refiere.

Es el amor también el que me llevó a darle brillo nuevamente la otrora relucientes Festival Nacional de Cine de Las Termas de Río Hondo. Y en esta decisión tiene mucho que ver mi amiga personal Mirtha Legrand.

“Chiquita”, quien había sido la madrina en los albores de esta muestra cinéfila, allá por los años cincuenta, fue quien me impulsó a poner mis energías, como organizador de eventos, a rescatar a ese festival que había calado profundamente en los artistas que supieron venir en aquellos tiempos y en los santiagueños mismos. La nostalgia era un fuerte ariete para que me decidiera a volver a darle lustre a un espacio en donde el cine nacional es la estrella indiscutible.

La querida “Chiqui” fue quien me motivó permanentemente. Ella, siempre recordaba que el Festival Nacional de Cine de Las Termas era el más importante del país, que era un espejo en donde se reflejaba claramente la época de oro del cine argentina. “Paquito, tienes que recuperarlo. El Festival de Las Termas era el más importante. Yo recuerdo en aquellos años lo hermoso que era ver a la gente disfrutar de nuestro cine. Tienes que recuperarlo”, solía decirme “Chiquita” cada vez que nos reuníamos a tomar el té en su casa de Buenos Aires.

Y una vez que decidimos, con Carlos Sciacaluga, recibimos el consejo de “Josesito” o José Martínez Suárez, hermano de Mirtha Legrand, un extraordinario ser humano y talentoso director de cine. Cuando decidimos, hace 5 años, retomar la producción del Festival Nacional de Cine Premios Termas de Río Hondo, él me llamó y me dio varios consejos y lamentó no poder acompañarnos en las distintas ediciones del festival por una cuestión de ética, ya que era el presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Fue una persona generosa en cuanto a conceptos, a indicarnos como hacer todo. Ha sido un referente en lo se refiere al festival de Las Termas, incluso en varias oportunidades le hemos insistido en brindarle un homenaje y siempre, con esa humildad que lo destacaba, nos decía que no hacía falta un tributo. Pero, se lo hicimos en la reciente edición. Es poco para lo mucho que nos ha brindado con su sabiduría.

Cuando pusimos todo en marcha, gestiones mediantes en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audivisuales (Incaa), las figuras que invitábamos para participar de este recuperado festival aceptaban gustosos ser los protagonistas para esta renovación de la magia que propone el cine o redescubrir, como bien lo dejo el cineasta estadounidense Georges Lucas, que “el secreto de las películas es que son una ilusión”.

Mirtha Legrand, Isabel Sarli, a quien hicimos un homenaje en vida; Graciela Borges, Graciela Alfano, Luisa Kuliok, Iliana Calabró, Victoria Carreras, Pamela David, Soledad Silveyra, Mercedes Morán, Gustavo Bermúdez, Esteban Lamothe, Fabián Vena, Celeste Cid, Fernán Mirás, Paola Barrientos, Dorys del Valle, Claribel Medina, Luisa Albinoni, Aníbal Pachano, Viviana Saccone, José Luis Gioia, Arnaldo André, Gustavo Garzón, Martha González, entre otras grandes figuras de la escena nacional pasaron por la alfombra roja del hoy denominado Festival Nacional de Cine Premios Termas de Río Hondo.

Estoy orgulloso de haber aceptado el desafío que me planteó mi querida amiga Mirtha Legrand. Estoy agradecido por los consejos que me brindó el querido “Josesito” Martínez Suárez. Y estoy enormemente reconfortado por la respuesta de los artistas que con su presencia prestigian nuestra muestra en la “Ciudad Spa”.

Un fuerte agradecimento para el gobernador Dr. Gerardo Zamora y a la ex gobernadora Dra. Claudia de Zamora. Desde un principio brindaron el apoyo para la realización del festival, una muestra que también trasciende a nivel nacional e internacional y se convierte también en un importante atractivo turístico. También debo agradecer al ex intendente Arq. Miguel Mukdise, al actual Intendente Dr. Jorge Mukdise y su gabinete por la colaboración en cuanto a logística y difusión de este evento.

Un párrafo aparte para la familia Ick, que siempre nos brindan su apoyo incondicional para todo emprendimiento cultural y artístico que organizo.

El Festival Nacional Premios Termas de Río Hondo ya está consolidado. El cine argentino recuperó un espacio. Fue, es y será un enorme desafío al cual estoy dispuesto a seguir enfrentando.