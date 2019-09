Nunca antes visto: instaló una caja fuerte en la heladera

19/09/2019 - 10:11 Mundo Web

Gales. La pareja Stacey Lowe y Dave Williams, se popularizaron por una insólita cuestión: el novio instaló una especie de caja fuerte en la heladera, para así evitar que su novia le coma los chocolates.

"Así que a esto es lo que has llegado. Comprar una casa juntos, tener un hijo juntos, planear una boda y luego pasa esto!!", escribió Stacey, con justa razón, en Facebook. "Dave va y compra una caja de seguridad para la heladera y no quiere compartir conmigo el chocolate nunca más", concluyó la joven.

La pareja convive hace mas de 4 años en una casa que compraron, y tienen una hija en común (Daisy). La increíble iniciativa por parte de su novio la sorprendió, y afirmó que por el momento no pensó en abrir el locker. "Por el momento no tuve que abrirlo porque no me quedé sin chocolate, así que él no tuvo la satisfacción de verme al intentar abrir el código del cofre. No lo voy a hacer", expresó ante un medio local.

La caja es transparente y de acuerdo a la calificación que tiene en Amazon (donde fue comprado) es de 4,5 estrellas (sobre 5) en seguridad. Es ideal para guardar alimentos y remedios ya que no se puede abrir con facilidad.

Estos artículos son ideales para residencias estudiantiles, donde muchos estudiantes conviven y sólo hay una heladera. Entonces, cada uno puede instalar una “caja de seguridad” para poner sus propios alimentos o medicamentos.

Gales. La pareja Stacey Lowe y Dave Williams, se popularizaron por una insólita cuestión: el novio instaló una especie de caja fuerte en la heladera, para así evitar que su novia le coma los chocolates."Así que a esto es lo que has llegado. Comprar una casa juntos, tener un hijo juntos, planear una boda y luego pasa esto!!", escribió Stacey, con justa razón, en Facebook. "Dave va y compra una caja de seguridad para la heladera y no quiere compartir conmigo el chocolate nunca más", concluyó la joven.

La pareja convive hace mas de 4 años en una casa que compraron, y tienen una hija en común (Daisy). La increíble iniciativa por parte de su novio la sorprendió, y afirmó que por el momento no pensó en abrir el locker. "Por el momento no tuve que abrirlo porque no me quedé sin chocolate, así que él no tuvo la satisfacción de verme al intentar abrir el código del cofre. No lo voy a hacer", expresó ante un medio local.

La caja es transparente y de acuerdo a la calificación que tiene en Amazon (donde fue comprado) es de 4,5 estrellas (sobre 5) en seguridad. Es ideal para guardar alimentos y remedios ya que no se puede abrir con facilidad.

Estos artículos se venden para residencias estudiantiles, donde muchos estudiantes conviven y sólo hay una heladera. Entonces, cada uno puede instalar una “caja de seguridad” para poner sus propios alimentos o medicamentos.