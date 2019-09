Inédito: tras golpearse la cabeza, le comenzó a crecer un “cuerno del diablo”

19/09/2019 - 10:52 Mundo Web

India. Shyam Lal Yadav, un hombre de 74 años, se golpeó la cabeza y se le formó un extraño montículo en forma de cuerno en la cabeza, en el cual llegó a crecer durante más de cinco años. Finalmente fue operado con éxito.

Shyam había declarado ante la prensa local que tras un golpe sufrido hace varios años, le empezó a crecer en la zona un “cuerno”, que con el tiempo cada vez se empezó hacer mas grande. Al principio le parecía raro tenerlo, sin embargo después se dio cuenta que podía cortarlo ya que no le producía ningún dolor. Fue entonces cuando le pidió a su “barbero” que lo recortara, pero el cuerno empezó a crecer incontrolablemente, por lo que tuvo que acudir al médico. Finalmente Shyam decidió que le extirpen el cuerno en el hospital Bhagyoday Tirth de Sagar, según informó un medio de la India.

Según especialistas Shyam Lal sufría de una condición de cuerno sebáceo que ocurre particularmente en las áreas de la piel que se exponen al sol. Al Cuerno Sebáceo se lo conoce también como el "Cuerno del Diablo". Los crecimientos raros suelen están formados por queratina, la cual se encuentra también en las uñas de los pies y el cabello humano.

Los médicos que lo atendieron dijeron que el caso seria enviado para ser publicado en el International Journal of Surgery (revista especializada en medicina), ya que no era algo usual.

El cirujano que lo atendió, el Dr. Vishal Gajbhiye explicó que: "Hace unos cinco años, el paciente se había lastimado la cabeza y luego comenzó a crecer un bulto. Inicialmente, lo ignoró ya que no causaba ninguna molestia. Además, el barbero local le cortó el crecimiento. Pero, cuando el bulto se endureció y comenzó a crecer, se acercó al hospital de Sagar. Como el cuerno está compuesto de queratina, generalmente se puede quitar con una cuchilla estéril. Sin embargo, la condición subyacente aún deberá ser tratada”.

El hombre, finalmente estuvo diez días en el hospital recuperándose de la cirugía, y una biopsia del crecimiento confirmó que el cuerno era inofensivo. El Dr. Gajbhiye agregó: "Los tratamientos varían, pero pueden incluir cirugía, radioterapia y quimioterapia. Inmediatamente después de su eliminación, se injertó piel en la herida que ahora se curó por completo".

Todavía se desconoce el motivo del crecimiento de los cuernos, pero se cree que la exposición a la radiación o la luz solar pueden desencadenar la afección.

