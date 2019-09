Fabián “Poroto” Cubero: “Decir que la quiero matar es muy fuerte”

19/09/2019 - 20:45 Pura Vida

La separación entre Nicole Neumann y Fabián “Poroto” Cubero no logra encontrar su punto de paz. Tras el hecho de que la modelo deslizara entre sus compañeros del programa televisivo “Nosotros por la mañana” la frase: “Me quieren ver muerta”, el futbolista salió al cruce y aseguró: “Decir que la quiero matar es muy fuerte. No quiero hablar nada porque no sé nada. No puedo decir demasiado”.

Y agregó: “Yo estoy tranquilo, estoy tratando de volver de mi lesión y preparándome para los nuevos proyectos que tengo. Todo esto me sorprende, no estoy al tanto de nada porque recién salgo de entrenar. No sé qué problemas tendrá Nicole, yo no estoy en su vida, es un tema de ella”.

El último conflicto habría surgido a raíz del impedimiento interpuesto por Cubero para que Nicole viaje con sus tres hijas a Uruguay durante el fin de semana que le corresponde que estén junto a él. Pero parece que el papá pone como condición que se le levante la cautelar a su novia, Mica Viciconte, para que ella pueda hacer fotos de canje con las nenas o pueda compartir imágenes de ellas en las redes. Y Nicole no está de acuerdo. l