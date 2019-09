El Torneo Apertura 2019 “Juan Ricartti y Juan Barreto” tendrá su décimo capítulo

19/09/2019 - 21:20 Amateur

La dirigencia de la Asociación de Futbolistas Amateurs programó para mañana la décima fecha de su Torneo Apertura 2019, denominado Juan Ricartti y Juan Barreto, correspondiente a las categorías C50 y C55.

Los partidos se jugarán desde las 15.30 y 17, según la siguiente programación:

En Asociación 1, Veteranos de Güemes vs. Campeones del 28 (55) y Frutería Carlitos vs. Puente Alsina (50). En Asociación 2, RC Refrig vs. Lagartos Malvinas (55) y Escuela 102 vs. Campeones del 28 (50). En Banco Provincia, Súper Colón vs. Los Maestros Srs (55) y Banco Provincia B vs. Sitravice Ipvu (55).

En Logística, 16.30, Amigos de Bolita vs. Amigos de Mona Acuña (50). En El Sur, Las Heras vs. Puerto Nuevo (50) y Abogados vs. Chacarita (55). En Defensores de Forres, Rabenar vs. Los Maestros (50) y Rabenar Srs vs. HD Lubricantes (55). En Sportivo Loreto, Loreto Srs vs. San Roque (55) y Nuevo Loreto vs. Arquitectos (55). En Zanjón 2, 16.30, Zanjón vs. San Carlos (50). En San Isidro, 16.30, Villa Hortencia vs. Desp Mis Nietitos (50). En Ingenieros, 15, Técnicos vs. Prof de Educación Física (55). Almirante Brown gana puntos en la C50 y en la C55 Saravah.l