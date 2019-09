Se programó una nueva jornada del Torneo Anual

19/09/2019 - 21:29 Amateur

El próximo domingo en el predio del sindicato de Empleados de Comercio, se jugará una nueva fecha del Torneo Anual denominado “Marcelo Ovejero”.

En la oportunidad se jugará la tercera fecha de la segunda fase para las categorías Libres y C 35.

Líneas Blancas, uno de los punteros de la zona A en la categoría Libres tendrá una dura parada ante Subnaf, mientras que el puntero de la zona B de la categoría 35, San José FC enfrentará a su par de Termas Unidos, quien manda en la zona A siendo este uno de los juegos más prometedores de la jornada.

La programación completa, es la siguiente.

Cancha 1: 9.30, Subnaf vs. Líneas Blancas (Libre); 11, Despensa La Parada vs. Ferretería Comercial Colón (L); 12, OVB Garbarino vs. Líneas Blancas (categoría 35); 13, Neumáticos del Valle vs. Óptica Molinari (35); 14, Tarsil vs. Mamaskar (L); 15, Power Informática vs. El Rejunte Ferretería Colón (L); Termas Unidos vs. San José (L).

Cancha 2: 11, Super Vea vs. Despensa Doñita (35); 12, Las Malomas FC vs. Pretty (L); 13, Pretty FC vs. Ferretería Colón (35); 14, Oglobo Seniors vs. Escribanía Karam (35); 15, Kiosco Máxima vs. Oglobo Megacotillón (35); 16, El Príncipe SRL vs. Crecer Construcciones. l