Mañana se pondrá en competencia el hexagonal final

19/09/2019 - 21:49 Amateur

Este fin de semana comienza la última etapa del Torneo Anual 2019 “Municipalidad de Las Termas” de la Liga Termense de Fútbol, con la disputa de la primera fecha del hexagonal final para determinar quién es el campeón de la temporada y que será el representante termense en el Torneo Regional Amateur del próximo año.

Este petit-torneo se disputará a una rueda, todos contra todos y quien finalice en el primer lugar será el campeón y se quedará con la plaza para el Regional Amateur.

Para esta primera jornada se determinó que el día sábado estarán jugando San Martín ante Atlético Vinará, mientras que el domingo se estarán enfrentando a primera hora La Costanera ante Los Dorados y 25 de Mayo ante Sector El Alto en el segundo turno.

Cabe destacar que todos los encuentros se llevarán a cabo en el estadio de 25 de Mayo y los hinchas podrán acceder a las entradas anticipadas a un valor de 120 pesos, mientras que si adquieren sus entradas el día del encuentro en boletería, la misma estará costando unos 30 pesos más, es decir 150 pesos.

Programa

En cancha de 25 de Mayo, 16.30, San Martín vs. Atlético Vinará. El domingo, en cancha de 25 de Mayo, 14.30, La Costanera vs. Los Dorados y 16.30, 25 de Mayo vs. Sector El Alto. l