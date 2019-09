Bioquímicos tendrá una dura parada ante su par de Hormiga Paz

19/09/2019 - 21:52 Amateur

El torneo Anual que organiza la Liga Leafase, transita por su fecha 13ª y este fin de semana habrá varios buenos partidos, los cuales se detallan a continuación.

En cancha de Bioquímicos: Yanda vs. Fm Laser (50) y Bioquímicos vs. Hormiga Paz (40). En El Tata: Estrella Roja vs. Sp Servicios (40) y Electricidad Cortez vs. Amigos De Beltrán (50). En Upcn 2: Telefónicos vs. Contadores (55) y Carpintería Gaby vs. M. Kiosco Marisol (45). En Rubia Moreno: Puerto Nuevo vs. Galácticos (40) y Anestesia vs. Profe Piratas (50). En Sivipse: Sivipse vs. Potencia Diesel (50) y Sivipse vs. Banfield (45).

En Pvc Banda: Villa Robles vs. Regalería Valentina (45) y Pvc Banda vs. Bioquímicos (50). En Obras Sanitarias: Ingenieros vs. Jorge Newbery (50) y Obras Sanitarias vs. Viejos Amigos (55). En Los Núñez: Los Núñez vs. Huracán La Casilla (45) y Los Núñez vs. Alberdi (50). En Copse: Copse Fc vs. Mago Repuesto (55) y Gremio Judicial vs. Yupanqui Fc (50). En Uta: Uta Fc vs. Moka Eventos (40). En Ingenieros 2: Quirófano vs. Ingenieros Afc (55) l