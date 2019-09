Los delanteros Joao Rodríguez y Nicolás Miracco no integraron la delegación que viajó

20/09/2019 - 01:18 Deportivo

No solamente en la formación titular metió mano el entrenador Gustavo Coleoni, si no que también lo hizo entre los relevos, dejando en Santiago a nombres importantes.

Quizás la mayor sorpresa fue que el delantero colombiano Joao Rodríguez González, que había sido titular el sábado pasado por primera vez en esta Superliga, se quedó al margen de la delegación que viajó ayer por la tarde.

Otro delantero que no viajó fue Nicolás Miracco, que sigue sin ser citado para esta Superliga. Tras recuperarse de un desgarro importante, que le demandó casi dos meses, el ex Aldosivi jugó la fecha pasada en Reserva. Y al no estar citado para jugar hoy en Reserva, se esperaba que sea incluido por primera vez entre los citados para SAF, algo que finalmente no sucedió. En la nómina tampoco esta Marcos Sánchez, que tampoco fue al banco en la fecha pasada y ahora viajó para jugar en Reserva, y aparece Leonardo Villalba, tras varias fechas sin ser convocado.

La nómina de la delegación que viajó anoche es la siguiente: Diego Rodríguez, Maximiliano Cavallotti, Matías Nani, Cristian Díaz, Nicolás Correa, Ismael Quilez, Francisco Manenti, Jonathan Bay, Gervasio Núñez, Leonardo Villalba, Franco Cristaldo, Juan Galeano, Lisandro Alzugaray, Marcelo Meli, Cristian Vega, Facundo Melivilo, José Valencia y Jonathan Herrera.l