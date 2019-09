Núñez y Cristaldo confían en la recuperación

20/09/2019 - 01:20 Deportivo

Los futbolistas Gervasio Núñez y Franco Cristaldo se mostraron optimistas en que Central Córdoba consiga un buen resultado esta noche, cuando su equipo visite a Argentinos Juniors.

“Trabajamos como lo hacemos siempre, fuerte, duro, pensando en que tenemos que ir a traer un buen resultado. Sabemos que no es fácil ir a la cancha de Argentinos Juniors a jugar allá y con ellos viniendo en un buen nivel y sacando muchos puntos en el torneo. Nosotros vamos a ir con nuestras armas a tratar de sacar un buen resultado”, expresó Núñez.

“La idea siempre es hacer las cosas bien, a veces se plantean partidos de distinta manera. Con Defensa no se dio como nosotros queríamos, obviamente sabemos cada uno en lo personal que no se hizo un buen partido, pero la autocrítica está en cada uno. La idea es mejorar eso, volver al nivel que teníamos contra Racing y Lanús, lo de Atlético también”, agregó.

El “Yacaré” sabe que no será sencillo. “Los partidos son muy duros, más jugando de visitante. Tenemos que tratar de pensar de sacar buenos puntos jugando de local, hacernos fuertes en casa. Ojalá llegue ese triunfo de visitante que queremos y vamos a ir a buscarlo. Después tenemos que estar tranquilos porque sabemos que jugamos un torneo en el que sumamos distinto y la idea nuestra es no perder”, señaló.

Sobre los promedios, tiene su opinión formada: “Tendríamos que disfrutar de estar en Primera División y de esa manera tratar de sacar al equipo de la zona de abajo. Tenemos que proponernos estar en los primeros diez puestos para no estar mirando la tabla de abajo, es difícil porque tenemos un equipo nuevo, que se armó hace poco, pero yo creo que se puede pelear arriba, el fútbol argentino es muy parejo”.

Por último, se refirió a la posición en la que se siente más cómodo. “Normalmente como interior, un poco más adelantado. Lo he hecho por afuera, siempre jugando de carrilero cuando era un poquito más joven y me daban más las piernas, pero hoy me siento mejor jugando más libre, en el medio un poco más adelantado”, explicó.

Cristaldo

“Nos preparamos como todas las semanas. Para nosotros cada partido es una final. Sabemos que va a ser un partido difícil en cancha de ellos porque vienen sacando buenos puntos, vienen con ese nivel de ganar. Pero nosotros venimos con nuestro juego, nuestras armas para sacar un buen resultado”, dijo a su turno Franco Cristaldo.

“Vamos a salir a jugarle de igual a igual, sabemos que Argentinos juega bien, tiene buenos jugadores en todas las líneas. Pero nosotros vamos a hacer nuestro juego para llevarnos los tres puntos”, agregó.

Sobre las dimensiones del campo de juego, opinó: “Sabemos que la cancha es chica y creo que nos favorece a los dos, estamos acostumbrados acá a ese tipo de cancha así que creo que va a ser un buen partido. Como todos los partidos vamos a salir a presionar y a ganar”.

El ex Boca espera que el equipo recupere la intensidad. “Ellos van a salir a jugar, tienen buen juego, salen jugando de abajo. Creo que hay que salirlos a presionar como lo hacemos todos los partidos, tratar de recuperar la pelota adelante para que nos quede más corto el trayecto y más cerca el arco”, explicó.

“Tenemos que sumar, siempre vamos a ir a buscar los tres puntos, ya sea de local o visitante, pero hay que saberlo jugar porque lo importante es no perder”, agregó el volante, que se mostró autocrítico con su juego: “Sé que en estos partidos no fue lo mismo, pero uno siempre está donde lo pone el técnico y hace el trabajo que le piden. Se que en estos partidos no anduve bien, voy a mejorar”.l