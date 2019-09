El DT de Mitre, Gabriel Gómez, realizará al menos dos variantes

20/09/2019 - 01:27 Deportivo

Pese a haber ganado su primer encuentro en la Primera Nacional, el entrenador de Mitre, Gabriel Gómez introduciría al menos dos variantes para visitar el próximo domingo desde las 16 a Estudiantes de Río Cuarto, por la cuarta fecha.

Una de ellas es obligada y la otra obedecería a la orden táctica.

La grave lesión del defensor Jorge Scolari obligó al entrenador a buscar reemplazante y sería el cordobés Alejandro Rébola quien se prepara para ser titular. La otra modificación estaría en el frente de ataque. El delantero Ismael Blanco fue el héroe en la victoria sobre Argentino Agropecuario y tratando de aprovechar su buen momento, el DT le daría confianza y jugaría en el lugar de Gabriel Tellas.

Si bien, el cuerpo técnico no confirmó el once inicial y que aún resta el entrenamiento de la jornada de hoy, por lo visto en la práctica de ayer esas dos serían las únicas variantes, pero habrá que esperar hasta mañana cuando el cuerpo técnico comunique el once inicial.

En consecuencia, Mitre iría con Luis Ojeda; Lucas Ceballos, Alejandró Rébola, Matías Moisés y Mauro Maidana; José Luis Torres, Marcos Rivadero, Guillermo Farré y Agustín Verdugo; Adrián Toloza e Ismael Blanco.

Gómez

Tras la práctica ensayada ayer en las instalaciones del club, quien habló con EL LIBERAL, fue el entrenador Gabriel Gómez que aseguró que el triunfo ante el “Sojero” cambió el ánimo en el plantel.

“Siempre que se logra un triunfo, los estados de ánimo cambian y más que hacía muchas fechas que no podíamos ganar y eso provocó impotencia, ansiedad y te saca confianza. Más allá de que no se hizo un buen partido, el haber ganado te revitaliza. Ojalá que el domingo lo podamos ver reflejado un poco más en el juego”, resaltó.

“Hacía mucho que Mitre no ganaba un partido así (sobre el cierre). Creo que el equipo, con poco fútbol empujó y eso fue el mérito. Los metimos con pelotazos frontales, centro al área y por eso mandé muchos delanteros a la cancha, porque al ver que no teníamos juego al tirar la pelota al campo contrario teníamos más opciones. El mérito estuvo en no bajar los brazos, pero somos conscientes de que nos falta muchísimo”, completó al análisis.

Gómez, también se refirió a Estudiantes de Río Cuarto y anticipó que será un rival complicado.

“Estudiantes es uno de los que mejor juega. No es casualidad. Mantuvo la base del plantel y el mismo cuerpo técnico y eso les dio mucho más funcionamiento. Será un rival muy complicado, pero Mitre irá a hacer su trabajo”.

Por último hizo mención a la lesión (rotura de ligamentos) que sufrió el marcador Jorge Scolari.

“Tuvimos mucha mala suerte porque son lesiones que cuando te tienen que pasar, te pasan. No se pueden evitar. Lamentablemente nos tocó antes lo que Lucas Márquez y ahora a Scolari. La fuerza para ellos dos es siempre estar al lado. Son momentos difíciles para el futbolista y ojalá puedan recuperarse pronto”.

Estudiantes

El plantel de Estudiantes de Río Cuarto se entrenó ayer en el predio Pablo Aimar, donde hicieron trabajos en espacio reducido y duelos. El delantero ex Central Córdoba y Güemes, Javier Ferreira, en tanto, estuvo haciendo tareas de kinesiología y el delantero mañana se sumaría al grupo en función de la evaluación que haga el médico.

Mientras que Nicolás Foglia evoluciona favorablemente, aunque lo van llevando despacio y no participa en todas las tareas junto a sus compañeros. Por ahora “es demasiado aventurado decir si estará el domingo”, manifestaron fuentes cercanas al cuerpo técnico.

Con respecto a Gonzalo Maffini ayer trotó, mientras que el defensor Lucas Suárez comenzará la semana próxima con los trabajos de campo tras su rotura parcial de ligamentos.l