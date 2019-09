David Romero, delantero de Güemes: “Si el equipo gana, los goles vendrán en cualquier momento”

20/09/2019 - 01:29 Deportivo

Güemes viene de conseguir su primera alegría en el Federal A ante Gimnasia de Concepción del Uruguay, pero este domingo tendrá un difícil compromiso en tierras bonaerenses. Visitará a Defensores de Villa Ramallo a las 16 y David Romero, uno de los delanteros azulgranas, se refirió al presente del equipo.

‘La Bestia’ no pudo anotar en lo que va de la temporada, pero aseguró que lo que más le importa, es que Güemes sume de a tres.

‘En cuanto a lo personal estoy tranquilo. Uno siempre quiere hacer goles, pero tampoco me desespero. Mientras que el equipo gane, los goles vendrán en cualquier momento’, afirmó Romero.

‘El equipo jugó bien, sobre todo en el primer tiempo. Arrancamos bien en el complemento, pero el rival ante la necesidad, nos quiso llevar por delante, pero aún así nos llevaron por delante. El rival se adelantó en los últimos minutos, pero manejamos mejor la pelota. Fuimos superiores y ganamos merecidamente”, agregó el centroatacante.

A su vez, expresó: “La verdad quedamos muy contentos porque se logró un triunfo importante. Venimos haciendo un gran trabajo y por ahí en las dos primeras fechas no se nos dieron los resultados. Por suerte, se le pudo ganar a Gimnasia de Concepción del Uruguay y los tres puntos quedaron en casa. Esto nos da tranquilidad para trabajar durante esta semana. Sabemos que no hay que aflojar y no conformarse con esto. Este equipo tiene mucho más para dar”.

El apoyo de la gente

Por último, David Romero se refirió al rival que se viene y al aliento que recibieron de la gente la fecha pasada.

“Estamos trabajando y queremos seguir mejorando. Nos quedamos con lo bueno para encarar el partido que se viene ante Defensores de Villa Ramallo. Estamos felices, sobre todo por el apoyo de la gente, a mí también me hicieron sentir muy bien, es un mimo para nosotros”, cerró el delantero. l