Así se jugará la cuarta fecha del Federal A

Este es el programa de la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Federal A.

Domingo 22 de septiembre:

Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Depro Colón (ER), a las 15.30 Árbitro: Adrián González Guillermo (Resistencia).

Unión de Sunchales vs. Boca Unidos Corrientes, a las 16, Árbitro Francisco Acosta (Santiago del Estero).

Defensores Belgrano (VR) vs. Güemes, a las 16, Árbitro: Fernando Omar Marcos (Bahía Blanca).

Juventud Unida Gualeguaychú vs. San Martin Formosa, a las 16, Árbitro: José Díaz (Villa María)

Central Norte Salta vs. Sportivo Atlético Cañada de Gómez, a las 17, Árbitro: Rodrigo Héctor Rivero (Santiago del Estero.

Crucero del Norte Posadas vs. Chaco For Ever Resistencia, a las 17, Árbitro: Nelson Matías Bejas (Tucumán).

Sportivo Belgrano San Francisco vs. Douglas Haig Pergamino, a las 17, Árbitro: Santiago Julián Ascenzi (Escobar). l