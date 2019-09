Daniel Santoro: “No somos responsables de lo que hacen o dicen nuestras fuentes”

20/09/2019 - 01:53 Policiales

El periodista Daniel Santoro, procesado por los presuntos delitos de coacción y extorsión en grado de tentativa, volvió a defender su trabajo periodístico, al hablar de la causa que investiga el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que investiga una supuesta red de extorsión que involucra al periodista

Al respecto, el profesional advirtió: “Hacemos periodismo, no somos responsables de lo que hacen o dicen nuestras fuentes”.

En la causa se encuentra el falso abogado Marcelo D’ Alessio como principal acusado.

“Si nos callan a los periodistas no va a haber base para la decisión de la ciudadanía, de la población”, expresó el periodista al referirse en una entrevista con Diego Leuco en TN, a su situación judicial.

Respaldo

Santoro contó cómo vivió el día que fue a declarar ante Ramos Padilla: “El día de la indagatoria en Dolores me llevé una muda de ropa y los medicamentos que estoy tomando. Sin el respaldo de Clarín, que me paga los abogados, de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), Adepa, y mi familia y colegas, me hubiera quebrado”, rescató.

Al respecto, remarcó que “tiene que haber un muro de defensa en el periodismo, pero no criminalizar su tarea”. Y añadió: “El juez me procesó por intento de extorsión a un empresario, por coacción a un exdirectivo de Pdvsa y me embargó por 3 millones de pesos”.

El periodista, que apeló el fallo del magistrado de Dolores en primera instancia ante la Cámara, indicó que “la última vez que se auditaron notas periodísticas en Argentina, sobre presuntas operaciones psicológicas o de prensa, fue cuando detuvieron al director de La Opinión, Jacobo Timerman” (en 1977 en la última dictadura.l