Romero Feris: “Gane quien gane, es una obligación hacer la reforma laboral, impositiva y política”

20/09/2019 - 02:00 Santiago

El exgobernador y ex senador nacional de Corrientes, José Antonio Romero Feris, quien participa de la 57ª Asamblea General Ordinaria de Adepa, que se realiza en el Hotel Amerian Carlos V, de Las Termas de Río Hondo, se mostró partidario de realizar una “reforma laboral, impositiva y política” en la Argentina.

El ex precandidato presidencial por el Partido Autonomista Nacional y actual presidente del directorio del diario El Litoral, de Corrientes, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, analizó la situación política de la Argentina.

¿Qué lectura realiza de la actual situación social, económica y política del país?

Es una situación que, sin lugar a dudas, le tenemos que prestar una gran atención. Tenemos que buscar el consenso, la coincidencia y un proyecto de país que permita superar los problemas que realmente tenemos. Yo soy un conciliador por naturaleza y le presto una gran importancia al diálogo. Eso es lo que tenemos que hacer los políticos, dialogar.

¿Cómo será la relación de los medios con el Presidente que resulte elegido en octubre?

Soy un acérrimo defensor de la libertad. La más cara de las libertades es la libertad de prensa y la libertad de expresión. Tenemos que aferrarnos a respetar la Carta Magna en la cual, sin ninguna duda, está el rol del Estado y la defensa de la libertad de expresión. Cuando fui senador nacional (1987-2001), siendo presidente de la comisión de Libertad de Prensa, presenté dos proyectos: que se le respete al periodista que no tenga la obligación de dar la fuente de información, y la eliminación de la figura del desacato del Código Penal.

¿Depende de si gana la fórmula Fernández-Fernández o Macri-Pichetto que se realice la reforma laboral e impositiva?

Gane quien gane es una obligación que tenemos que cumplir: la reforma impositiva, la reforma laboral y la reforma política también. También hay que producir una reforma política y terminar con la boleta sábana. Hay que ir a la boleta única y, sobre todo, buscar entre todos el bienestar general.

¿Hay descrédito en la dirigencia política actual de nuestro país?

Los políticos no tenemos el concepto que se tenía antes. Esto obedece a que, en muchos casos, no se tienen en cuenta tres palabras: capacidad, honestidad y respeto por el otro. Nos equivocamos cuando pensamos que somos dueños de la verdad. Otro error que cometemos es decir la culpa no es mía sino de otro. Tenemos que asumir la responsabilidad que nos compete. Tenemos que recuperar el orgullo de ser argentino. Tenemos que pensar en los 43 millones de compatriotas. l