Subió el precio del petróleo por el conflicto en Oriente Medio

20/09/2019 - 02:04 Economía

El precio del petróleo operó en alza en el mercado internacional ante la nueva escalada de tensión en Oriente Medio tras el ataque del fin de semana a la petrolera saudita Aramco.

En Nueva York, el WTI subió US$ 0,27 (0,46%) hasta US$ 58,38 el barril, mientras que en Londres el Brent registró un alza de US$ 1,03 (1,62%) hasta US$ 64,63 el barril.

Irán advirtió que sus tropas están preparadas para entrar en combate y una guerra sería devastadora para la región, en un mensaje a Estados Unidos y Arabia Saudita, que evalúan una acción militar contra Teherán (Pág. 23).

Riad había adelantado a principios de semana el restablecimiento de la mitad de la producción perdida, que completaría totalmente a finales de este mes; no obstante, medios estadounidenses señalan que está buscando comprar crudo en países vecinos, lo que ha generado escepticismo entre los analistas. Por otra parte, la Administración de Información de la Energía estadounidense informó que las reservas nacionales subieron 1,1 millón de barriles la semana pasada, sorprendiendo a los analistas, que esperaban una caída de 2,5 millones.l