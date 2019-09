Un “Almamula” de Santiago va en busca de consagración en San Sebastián

20/09/2019 - 23:31 Pura Vida

Por primera vez en su historia, el Festival Internacional de Cine de San Sebastián tendrá en una de sus secciones una ficción con una historia netamente santiagueña que fue realizada por Juan Sebastián Torales, cineasta nacido en la “Madre de Ciudades” y actualmente radicado en París. Se trata de la muestra cinéfila más importante de los que se celebran en España sobre cine.

Personajes del monte santiagueño y sus propias vivencias están reflejadas en “Almamula”, título de su trabajo audiovisual con el que estará presente en la muestra cinéfila, la número 67º, que arrancó anoche en la ciudad española y se extenderá hasta el sábado 28.

Torales, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL expresó su satisfacción por este paso dado en su vasta carrera cinematográfica en Europa. Si bien “Almamula” no va por “Concha de Oro”, premio que otorga el festival, Torales explicó en qué consiste la Sección Foro de Coproducción, en donde será presentada “Almamula”.

¿Cuál es la importancia de que tu ficción sea presentada en el Foro de Coproducción?

El Foro de Coproducción es un financiamiento que San Sebastián da a las películas en desarrollo. “Almamula” es una película en desarrollo. Es la misma que yo presenté en el Santiago del Estero Film Fest, en donde ganó un premio. Inmediatamente, fue elegida en Sao Pablo (Brasil) para un prestigioso Laboratorio de Desarrollo de Proyecto Cinematográfico en el que se presentaron 500 proyectos y quedaron solo 11 y de la Argentina fue el único. Ahora está lo de San Sebastián. “Almamula” no es una película terminada sino un proyecto de película. Un gran porcentaje de las películas que pasaron por San Sebastián han sido filmadas. Así que es un muy buen augurio para esta parte de la concepción de “Almamula”. Es un gran paso que dimos. No hay proyección. “Almamula” es un proyecto en proceso de financiamiento. Si todo se da, sería una de las producciones más importantes filmadas en Santiago. Financiamiento es lo que busco para poder filmarla. El Foro de Coproducción de San Sebastián, además de dar un premio (dinero), te abre la puerta para otros fondos internacionales.

¿Cómo y en dónde nació este proyecto?

La idea de hacer “Almamula” nació hace cuatro años, en París. Empecé a hacer un taller de escritura de guión y surgió la idea. Gran parte de mi adolescencia viví en el monte, en una finca de mi familia. Me refugiaba allí porque era un adolescente tímido y con algunos problemas existenciales. Es por eso que me gustaba mucho pasar en el monte. Estando allí aprendí mucho sobre la cultura santiagueña y una de estas cosas fueron las leyendas. Y, precisamente, la del Almamula me había cautivado. Eso se gestó en mi inconsciente y que, hace cinco años, se armó una película alrededor de mi adolescencia, del misticismo en la cultura folclórica santiagueña. El resultado es Almamula, que cuenta el turbulento despertar sexual de un niño a los 12 años de edad en una sociedad supersticiosa y conservadora.

¿Qué devolución tuviste cuando presentaste el guión oficial?

A lo largo de estos cuatro años lo que hice fue desarrollar la primera versión del guión. Ahora existe una segunda versión y es la que está en San Sebastián. Esta primera versión me permitió dar a conocer la historia y la intención de lo que quería contar y dar un pantallazo a la gente, a mis colaboradores del cine, para que me digan si es algo que tiene valor. Evidentemente, es mi primer guión de largometraje oficial, que lo escribo solo. Es un proyecto bastante personal. No fue tarea fácil, pero gracias a Dios las devoluciones que tuve fueron muy alentadoras y gracias a esto me animé a dar el paso.l