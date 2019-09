FÚNEBRES | 21 de septiembre de 2019

20/09/2019 - 23:41 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Roxana Adriana Castillo de Ciliberti

- Valeriano Cristino Gómez (La Banda)

- Julieta Blanca Nelly Correa de Escobar

- Rosa Beatriz Vieyra

- Solano Reineirio Robles (La Banda)

- Luis María Gallardo

Sepelios Participaciones

ÁLVAREZ, ALBERTO BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/19|. Ramón Pena y Belén Basualdo, sus hijos Manuel, Santiago, Belén y Martín participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ÁLVAREZ, ALBERTO BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/19|. Carlos Ramos Taboada, Susana Carol de Ramos Taboada, Antonieta y Pablo, Susanita y Gonzalo participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Beto, acompañando a Estela y Martín en este difícil momento elevando oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, ALBERTO BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/19|. Diego Leonardo Lindow, su Sra. Celeste Colomer y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a Martín en este difícil momento, elevando oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, ALBERTO BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/19|. Santiago C. Lezana, Facundo Lezana y Marco Sobré, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, ALBERTO BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/19|. Farmacéutica Bernarda Chanta, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares en este triste momento. Ruega oraciones en su memoria..

ÁLVAREZ, ALBERTO BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/19|. La Fundación Piedras Vivas acompaña a la familia en estos momentos de dolor por la pérdida de quien fuera nuestro socio, Sr. Alberto Álvarez. elevamos una oración por su descanso eterno.

ÁLVAREZ, ALBERTO BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/19|. María José Filippa, Willi Ávido, sus hijos Augusto y Virginia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, ALBERTO BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/19|. Mariana Benavente y Mario Benavente participan con dolor su fallecimiento acompañando a la familia en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, ALBERTO BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/19|. José Nicanor Meossi y familia, participan su fallecimiento con mucho pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, ALBERTO BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/19|. Fernando Vaccari, Daniela Rafael, y sus hijos Lourdes, Franco y Lucio, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su hijo Martín y familia en este duro momento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, ALBERTO BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/19|. José " Chelo " Chazarreta y Sandra Clavero, acompañan a Martin y demás familiares en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRANDÁN DE QUIÑONES, PAULINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/19|. "Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad". Ser entrañable, dignísima dama, dotada de bondad y talento, prima hermana de nuestro extinto padre, de familias tradicionales de San Ramón participan con gran dolor. Sus sobrinos José, Héctor, Graciela y Teresa Adauto. Ruegan oraciones en su memoria.

BRANDÁN DE QUIÑONES, PAULINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/19|. Promoción 1961 de la querida escuela Normal Mixta de profesores Manuel Belgrano acompañan en el dolor a "Camucha" por la desaparición física de su mamá, que el Señor la recoja en su gloria.

BRANDÁN DE QUIÑONES, PAULINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/19|. Elsa Fernández de Mayuli, sus hijos participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRANDÁN DE QUIÑONES, PAULINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/19|. Sus vecinos y amigos; Dr. José Rodolfo Trejo, Lidia Zoraida Pellene y José Rodolfo Trejo Pellene, participan con pesar su partida, acompañan a sus hijas en estos tristes momentos y ruegan al Altísimo oraciones en querida memoria.

BRANDÁN DE QUIÑONES, PAULINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/19|. Eduardo Boucard, Bianca Migliorini y flia. acompañan en el dolor a la querida Carmencita, sus adorable mamá pasó por este mundo brindando amor. Rogamos por su feliz resurrección.

BRANDÁN DE QUIÑONES, PAULINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/19|. "Seguro estás cantando los salmos y canciones que elevabas a Dios y a María Santísima". Héctor, Graciela y Teresa Adauto participan con gran pesar la partida de su querida tía Nina y acompañan a sus hijas Carmencita y Ana María en tan difícil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

BRANDÁN DE QUIÑONES, PAULINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/19|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila y familia participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

BRANDÁN DE QUIÑONES, PAULINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/19|. Doña Paulina, Gracias por el cariño, por rezar siempre por todos, por su gran corazón, Graciela Alegre de Navarro, Vero, Lore, Marita, Adri y flia, acompañan a Carmen y Ana en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO DE CILIBERTI, ROXANA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/19|. Su esposo: Alejandro Ciliberti, sus hijos: Agostina, Estefanía y Matias Ciliberti, part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. HAMBURGO, CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CASTILLO DE CILIBERTI, ROXANA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/19|. "Ya estás en la casa del Señor, que brille para vos la luz que no tiene fin. Desde allí protege a tus seres queridos, especialmente a tus hijos. Tus compañeros y amigos de la gerencia médica del Iosep, centro médico, admisión, asesoría médica, facturación, control de calidad y secretaría participan su fallecimiento.

CASTILLO DE CILIBERTI, ROXANA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/19|. Sus compañeros del Centro Médico del Iosep: lamentan su partida y acompañan en el dolor a su fliares. Estela, Ely, Silvia R., Mercelo, Carlos, Rosa I., Itatí, Rosa G., Norma, Zulma, Claudia, Vanesa, Mariana, Rosa R., Carolina, Fermina, Silvia V., y Tere, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

CASTILLO DE CILIBERTI, ROXANA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/19|. Miguel Valdez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO DE CILIBERTI, ROXANA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/19|. Vecinos de la Calle Carola Lorenzini, la despiden con profundo dolor y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO DE CILIBERTI, ROXANA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/19|. Adriana, Carlos, Becko y Sole participan con profundo dolor su inesperado fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos y madre en este penoso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CEQUEIRA, CLARISA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/19|. Sus sobrinos Osvaldo y Liz Aguilar y sus respectivas familias, acompañan a sus primas Miriam y Vanesa y demás familiares en tan triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CEQUEIRA, CLARISA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/19|. La comunidad educativa del I.S.B.A., Juan Yapari, acompaña en este momento a la docente de esta casa profesora Gómez Sequeira Vanezza por el fallecimiento de su mamá y rogando a Dios por el eterno descanso de su alma.

CORREA DE ESCOBAR, JULIETA BLANCA NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/19|. La gerencia, cuerpo médico y personal del Sanatorio Alberdi SRL, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre e la licenciada Adriana Escobar.

CORREA DE ESCOBAR, JULIETA BLANCA NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/19|. Julio César Rodríguez y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de la esposa del amigo Tomás y ruegan una cristiana resignación para él y su familia.

ELÍAS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/19|. Andrea Cutró, Anahí Soria, Axel Hollmann, Jimena Cejas, Sebastián Rosa, Sumampa Coria, Lucía Lavaisse y Patricia Maturana participan su fallecimiento y acompañan a la familia. Elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/19|. Las amigas, compañeras y entrenadores de la 1ra división B de SLTC de Hockey de su hija María Sol: Gabito, Marcelo, Ale, Barbi, Mumi, Ceci, Clau, Consti, Eli, Emilce, Flori, Gelena, Gorda, Jime, Jo, Lu, Pao, Mara, Sole, Sumi, Vale, Eri, Carola, Pau, Anto, Vero y Vero participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/19|. Carlos Fernández, Ana María Sotelsek, Paula, Esteban, Josefina y Francesco acompañan a su amiga María Sol. Elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, JUAN CARLOS (COCO) (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/19|. Los amigos del Loco: Dr. Fernando Turrado, Juan Maldonado, Pato Parra, Dito Ibáñez, Mario Heredia, Edelmiro Bravo, Neme, Federico Nittinger, Carlitos Parra y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALLARDO, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/19|. Sus hijos Leopoldo, Alejandro y Celeste, hijos pol. nietos y demás familiares part. su fallec. y sus restos serán inhum. en el cem. Parque de la Paz a las 15 hs. Casa de duelo sala P.L. Gallo 330. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

LA MÓNICA DE MANSILLA, MARTA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/19|. La comisión directiva y socios del Club de los Abuelos de Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento de su socia, ruegan al Señor la recoja en su seno, y brille para ella la luz que no tiene fin.

LOZA, MARÍA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila , hijos y nietos participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/19|. Fernando Cáceres participa con dolor el fallecimiento del padre de su amigo Alejandro. Ruega oraciones en su memoria.

VIEYRA, ROSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/19|. Sus hijos Oscar, Hugo, Rosa, nietos, h. pol. y demás familiares partic. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cem. La iedad a las 9 hs. Casa de duelo Bº Mariano Moreno, mza 3, lote 11. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

Invitación a Misa

ALDERETE, MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. Cerca, sé que a pesar de tu partida estás en cada recuerdo y sonrisas al recordarte. Te extrañamos tanto pero sabemos que estás aquí abrazándonos y sosteniéndonos siempre. Por siempre en nuestros corazones mamucha. A un año de su partida la recordaremos con una misa en la capilla Virgen del Valle a las 19 hs.

FERREYRA, MARTA ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hermanos Marito, Carlitos, Claudia y Gaby, su hijos Cristian, Sergio y Camila, su nieto Alex, sus tías Haydée, Sara, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica al cumplirse el 1er aniversario de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MOCCHI, DORA DEL VALLE (POPY) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/19|. "El día que te fuiste lloramos. Lloramos con fuerzas. Con el verdadero dolor, con desgarro. Lloramos porque nos dolía el alma. Lloramos deseando que todo fuera una mentira, una pesadilla de la que teníamos que despertar urgente. Pedimos al Señor que te cobije en un sitio privilegiado, el que te mereces. Descansa en paz. Su esposo Carlos A. Sánchez, sus hijos Cecilia, Máximo y Josefina e hijos políticos María José, Francisco y nietos agradecen a todas las personas que dieron sus condolencias y apoyo condicional e invitan a participar de la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

PULLARELLO, MIGUEL (Miguelito) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/98|. Padre vivirás en el recuerdo de nuestros corazones. Al cumplir un nuevo aniversario de su fallecimiento se oficiará un a misa hoy a las 19 hs en el Oratorio Don Bosco. Ruegan una oración en su querida memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

CORTÉS, GUIDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/99|. Y aquí seguimos recordándote un año más de tu triste partida. Te marchaste, dejaste esta tierra para irte al lado del Señor. Qué fortuna de El de tenerte a su lado. Te sigo queriendo al igual que ayer siempre estarás en mi corazón. Aún no creo que ya no estés a mi lado, puedo oír tus pasos, pienso el momento en que te aparecerás por esa puerta, pero no sucederá. Te has ido de mi lado para siempre, yo seguiré mi camino en esta tierra y espero que algún día volvamos a encontrarnos. Su esposa Haydée, su hijo Hugo, nietos y bisnietos.

RODRÍGUEZ DE MANFREDI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/83|. Querida mamá, has dejado en nuestros corazones una herida profunda que no cerrará nunca en nuestra mente. Sus hijos Manuel D., y Juan D. Manfredi, hijas pol. Norma Coronel, Graciela Ruiz y Dora Ayunta, sus nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares honran tu querida memoria. Elevan oraciones por la paz de su alma.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

GÓMEZ, VALERIANO CRISTINO (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/19|. Sus hijos y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhum. hoy a las 9 hs. en el cement. de Forres. CARUSO CIA. ARG. DE SEG. - NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

ROBLES, SOLANO REINEIRIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/19|. Sus hemanos Marta, Rosa, Nilda, Raúl, Lauriano, doroteo, Silvia, Nene, Mabel, hnos. pol. sobrinos, primos partic. su fallec. Sus restos serán inhum en el cement. Chaupi Pozo a las 11 hs. Casa de duelo s.v. Banda, Belg. 532. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

ROMERO, UBALDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/19|. Ing. José Gigli, Lic. Cecilia Falcione, Constanza, Julieta y Federico Gigli participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

ROMERO, UBALDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/19|. La comunidad educativa de la escuela Naciones Unidas Nº 232 participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de la docente Silvina Alejandra Romero. Que brille para él la luz que no tiene fin.

Invitación a Misa

VIZCARRA, MARÍA DAMIANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/15|. Madre querida hoy se cumplen 4 años de tu partida, con gran dolor recordamos a una persona buena y de gran corazón. Tus hijos Mashiro, Chichina, Chamaco Rodríguez, hermana Norma Vizcarra, nietos, hijos politicos, primos y demás familiares invitan a la misa para hoy a las 20,30 en la Iglesia Sgo. Apóstol. Mamá descansa en paz. Rogamos oraciones en tu memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

JUÁREZ DE VILLAVICENCIO, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. La amigas y ex-compañeras del Colegio Belén de su hija Yuly, participan con profundo pesar su fallecimiento, y acompañan con cariño a toda su flia en el dolor y la oración.

DOMÍNGUEZ, GLORIA MARÍA YSABEL (q.e.p.d.) Falleció 19/9/18|. Sus hijos, nietos, hermanos e hijos políticos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria, sus restos fueron velados e inhumados en la ciudad de Beltrán. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GÓMEZ, SEGUNDO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/919|. Lo buenos y puros de corazón reciben el descanso eterno". Mario Pereyra, sus hijos Alberto y Gustavo Pereyra y flia., con mucha tristeza su compañera de Esc. Isabel Rojas. Se ruega una oración en su memoria.

GÓMEZ, SEGUNDO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/919|. Sus amigos CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ, DORA SALVADORA (TITA) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/19|. ¡Que el Señor te coloque en el lugar más lleno de luz". Tu amiga Lucila Soria de Corbalán y flia participa con profundo dolor su partida a la Casa del Padre. Ruega oraciones en su memoria y consuelo para su flia.

LÓPEZ, DORA SALVADORA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/19|. "La vida de los muertos está en el recuerdo de los vivos". Lalo Charubi y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega amiga y hermana en el afecto, también siempre te recordaremos junto a los compañeros de la escuela Normal. Rogamos oraciones a Dios por el eterno descanso de su alma y una pronta y cristiana resignación a toda su familia. Descansa en Paz Tita. Frías.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

LLUGDAR, WALTER CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/10|. Tuvimos que ser fuerte cuando te vimos partir, hoy seguimos luchando por tu ausencia. Siempre habrá un momento, una palabra que nos recuerde a ti. Tu ausencia sigue doliendo como el primer día. A nueve años de tu partida hacia el cielo. Tu flia. te recordaremos rezando un rosario en el cementerio de Laprida Dpto. Choya.