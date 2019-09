El consumo de alcohol y el sedentarismo aumentan el riesgo de un episodio cardíaco

21/09/2019 - 00:36 Santiago

El excesivo consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias dañinas suelen relacionarse directamente con los adolescentes en esta época, debido a los festejos por el Día del Estudiante, ocasión que invita a organizar tentadoras fiestas en las que el denominador común es el descontrol juvenil. Sin embargo, poco se habla de los daños a la salud que pueden ocasionar el desmedido consumo de alcohol.

De visita en la provincia, el Dr. Ricardo López Santi, médico Cardiólogo, especialista en prevención cardiovascular, jefe de Prevención y Promoción de Salud del Hospital Italiano de La Plata, y expresidente de la Federación Argentina de Cardiología dialogó con EL LIBERAL y ahondó en esta problemática que mantiene en vilo a toda una sociedad.

El reconocido profesional explicó que el consumo de alcohol, sumado al sedentarismo puede generar irreversibles daños a nivel cardiológicos, los cuales podrían manifestarse a corto o largo plazo.

“El grupo de enfermedades crónicas no transmisibles está relacionado con una mala calidad de vida. El consumo excesivo de alcohol forma parte de esto. En algunos individuos a largo plazo ese consumo desmedido lleva a un deterioro de su corazón, y normalmente se manifiesta como un agrandamiento del mismo y un cuadro en el cual el corazón no puede realizar adecuadamente su función. Pero eso es una situación extrema que se ve después de mucho tiempo, ya cuando la persona es adulta. Pero en el corto plazo, uno interpreta que el consumo excesivo de alcohol va acompañado de otros excesos y otras carencias. Por eso quizás, ese mismo chico que está sentado frente a una computadora, que no hace actividad física, y consume tabaco y otras sustancias prohibidas, en ese contexto obviamente que los riesgos para su vida aumentan en múltiples aspectos”, expresó el Dr. López Santi.

El profesional relacionó dos realidades que tienen a los jóvenes como protagonistas y sostuvo que ‘una de las cosas que más preocupa en los chicos y el consumo de alcohol, son los accidentes. Es tan importante, que la Organización Mundial de la Salud advierte sobre el impacto que el alcoholismo tiene, sobre todo en América Latina. Y en esta parte del mundo no hay que descuidar a las mujeres, porque muchas veces pensamos solamente en los varones y son ellas las que también están dentro de los grupos vulnerables”.

Ante esta situación, quiso dejar un consejo a la población juvenil: “La recomendación sería buscar el equilibrio; no dejar de festejar, porque ser joven nos pasa una sola vez, pero hay que hacerlo teniendo una mirada inteligente de no sacrificar la vida por cuestiones que no valen la pena”.

Relacionándolo con el consumo de alcohol, el sedentarismo y la falta de interés por los hábitos saludables en el que hoy están sumergidos los jóvenes, López Santi abordó el tema de la obesidad, que hoy amenaza con la salud mundial.

“Las transformaciones negativas nos atraviesan transversalmente a toda la población. Hoy la obesidad es tan importante en el tema de los chicos, que conforma parte de lo que llamamos un síndrome metabólico. El chico está obeso, pero además puede tener la grasa aumentada en la sangre, la presión alta y esos chicos comienzan a mostrar alteraciones en las arterias del cuello, por eso se dice que esta generación sea probablemente, la primera que no supere la expectativa de vida de sus padres. Es decir, que van a vivir menos, y tiene que ver fundamentalmente con esta cuestión”, sentenció.l