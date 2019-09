Se inició la 15ª fecha del Torneo Municipal de Fútbol Femenino

21/09/2019 - 01:20 La Banda

Tuvo continuidad la 15ª fecha del Torneo Apertura de Fútbol Femenino que se desarrolla en el Patinódromo, organizado por la Dirección de Deporte y Recreación de la Municipalidad de La Banda.

Este viernes 20 los partidos comenzaron a las 21 con Las Botineras vs. Juventud de Amigas; Las Tiburonas vs. Campeonas del 28; Platense FC (B) vs. Atenea y Las Fiorentinas vs. Las Argentinas.

El lunes 23 de septiembre, a las 20, se cruzarán Estrella de Cantoni vs. Dep. Griselda; 20.35 Irma FC (A) vs. Platense FC (A); 21.10 Las Fieles vs. Irma FC (B) y 21.45 Alto Verde vs. Santa Rita.

En cuanto a las posiciones, en la Zona A el equipo Campeonas del 28 liderando el grupo con 33 puntos y +25 de diferencia; en segundo lugar Santa Rita con 32 puntos y +12 de diferencia; Alto Verde ocupa el tercer puesto con 29 puntos y +9 de diferencia; en cuarto lugar se encuentran Las Tiburonas con 27 puntos y +4 de diferencia; el quinto es ocupado por Las Fanáticas con 19 puntos y -7 de diferencia; mientras que en sexto lugar se encuentra Dep. 25 de Mayo con 4 puntos y -17 de diferencia.

En la Zona B, lidera Estrella de Cantoni con 29 puntos y +8 de diferencia; en segundo lugar Platense FC (B) con 21 puntos y +4 de diferencia; en el tercer puesto se encuentra Atenea con 21 puntos pero con una diferencia de -4; ocupando el cuarto lugar Dep. Griselda con 18 puntos y +4 de diferencia; en el quinto 17 de Octubre con 17 puntos y +4 de diferencia; sexto, Cruz Azul con 11 puntos y -5 de diferencia; en el séptimo puesto, San Isidro con 9 puntos y -21 de diferencia.

La Zona C es liderada por Las Fieles con 32 puntos y +21 de diferencia; en el segundo puesto Las Fiorentinas con 30 puntos y +14 de diferencia; el tercer lugar lo ocupa Las Argentinas con 23 puntos y +6 de diferencia; cuarto lugar, Irma F.C. (B) con 18 puntos y -10 de diferencia; en quinto lugar Las Aliadas con 15 puntos y +3 de diferencia; quedando en último lugar Tévez FC con 13 puntos y -5 de diferencia.

Por último, en la Zona D se encuentra arriba en la tabla de posiciones Platense FC (A) con 38 puntos y +33 de diferencia; segundo lugar, Las Botineras con 26 puntos y +12 de diferencia; tercero, Juv. de Amigas con 21 puntos y -1 de diferencia; cuarto, Irma FC (A) con 21 puntos, pero con una diferencia de -3; quinto, Rincón Sparta con 10 puntos y -20 de diferencia; sexto, Las Únicas con 8 puntos y con una diferencia de -15; en el séptimo puesto se encuentra Belgrano con 2 puntos y una diferencia de -21.

Las goleadoras del torneo son: Díaz Morena de Platense FC (A) con 17 goles convertidos. Seguida por Carrizo Virginia de Las Fieles con 12 tantos. Pérez Eliana de Las Botineras y Romano Luciana de Platense FC (A), ambas con 10 goles convertidos. También Ávila Milagros de Santa Rita que lleva 9 goles.l