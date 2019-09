Un hombre de 80 años murió embestido por una camioneta cuando caminaba por la ruta 11

21/09/2019 - 08:09 Policiales

Los accidentes de tránsito no cesan y las víctimas fatales se acrecientan, desafortunadamente, en la “Madre de Ciudades”. Una nueva tragedia vial se registró durante la noche del jueves sobre la Ruta 11 -a pocos metros antes de llegar al puente de la intersección con la 34- a la altura de la localidad de La Tijera, departamento Banda.

La policía que trabajó en el lugar informó que el accidente se produjo cerca de las 21, cuando por la mencionada vía circulaba una camioneta Toyota Hilux -conducida por Félix Antonio Suárez, de 62 años, residente en La Banda- que embistió a un anciano que caminaba por la ruta.

Personal de la Comisaría 56 llegó al lugar y encontró sobre el pavimento -en posición decúbito ventral- el cuerpo de un hombre, que más tarde fue identificado como Valeriano Cristiano Gómez, de 80 años, con domicilio en la zona.

A metros del cuerpo se hallaba Suárez, en medio de una crisis de nervios. Éste expresó a los uniformados que no advirtió la presencia de la víctima y pese a su maniobra para no chocarlo, no pudo evitar el impacto.

Lesiones graves

Al lugar arribó una ambulancia del Centro de Salud Banda. Los paramédicos constataron que la víctima se encontraba sin vida, por lo que la policía informó a la fiscal de turno, Dra. Cecilia Lorena Pacheco, quien se hizo presente de inmediato.

La representante del Ministerio Público ordenó que el médico de Sanidad Policial -Dr. Carlos Terzano- se hiciera presente en el lugar y realizara una inspección ocular del cadáver.

El prefesional de la salud manifestó que la víctima sufrió heridas gravísimas en el cuerpo.

Personal de la Policía Científica realizó las pericias correspondientes.

Tras los trabajos de los uniformados, la Dra. Pacheco ordenó que el conductor del rodado quedase aprehendido hasta tanto se esclarezca cómo se produjo el siniestro. Además, pidió que se le extraiga sangre para el correspondiente dosaje.

El cadáver fue trasladad a la morgue del CIS Banda para ser examinado por el forense. La camioneta quedó secuestrada en la mencionada dependencia policial.