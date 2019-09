“Los goles que erramos nosotros los hicieron ellos”

21/09/2019 - 01:59 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni analizó la derrota de su equipo por 3 a 1 ante Argentinos Juniors por la sexta fecha de la Superliga y lamentó la falta de contundencia, asegurando que los goles que erraron ellos, los convirtió el local.

El Sapo, también se expresó molesto con el árbitro Fernando Echenique por supuesto penal no sancionado cuando el partido todavía estaba 0 a 0.

“Me voy desencantado con el resultado. En el primer tiempo tuvimos cuatro situaciones clara, pero no pudimos resolverlas y después no nos cobran un penal muy claro y en este fútbol tan parejo que no te cobren dos penales es mucho, Ya nos pasó contra Racing. Son los detalles que hacen que el partido se dé o no a tu favor. Lo vi en la cancha y después en la tele. Es muy clara”, fueron las primeras palabras de Coleoni ante la prensa.

“Argentinos jugó bien y si nos cobran el penal, el partido puede cambiar. Creo que hicimos un buen juego y estuvimos a la altura. Los goles que erramos nosotros lo hicieron ellos. En el segundo tiempo nos costó. Estamos derecho de piso en todos los aspectos”, extendió el DT.

“Estamos pagando caro los errores. En el segundo tiempo se hizo de ida y vuelta y nos pasó de nuevo que nos hacen un gol y quedamos perdidos. Nos repusimos, lo peleamos al juego. Tuvimos chances, pero en líneas generales me voy conforme por lo hecho por el equipo, sobre todo por el primer tiempo. Fuimos golpe por golpe ante un gran rival, completó.

A pesar de la derrota, Coleoni se mostró conforme con el funcionamiento del equipo comparandolo con el partido pasado.

“Cambiamos la imagen con respecto al último partido. Fue un crimen regalar un tiempo ante Defensa. Cambiamos con respecto al partido anterior. Hoy pusimos contra un arco a un Argentinos en alza”.

Consultado si se siente con ganas de continuar como DT, el Sapo fue claro.

“Ya armamos los trabajos de la semana. No me esperaba este presente. Hoy hace 52 días que jugamos un amistoso ante Camioneros en Córdoba y pasaron tantas cosas que parece que fue hace cuatro meses. Voy a doblegar el trabajo, la confianza y vamos a salir adelante”, manifestó.

“Esto es largo y mientras no nos salgamos del plan y sigamos jugando de esta manera, seguramente que los puntos que perdimos hasta hoy, vendrán en el final”, añadió.

Por último, se refirió al próximo compromiso.

“Hasta ahora, el partido con Godoy Cruz puede ser el partido más tensionante que me tocó afrontar en este club. Esperemos que los hinchas puedan ir a apoyar porque saben que los jugadores muestran mucha actitud”, cerró un seguro Gustavo Coleoni. l