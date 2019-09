Herrera: “Duele por cómo jugamos el primer tiempo”

21/09/2019 - 02:00 Deportivo

El delantero de Central Córdoba, Jonathan Herrera terminó mostrándose disconforme con el resultado (1-3 ante Argentinos Juniors), por lo hecho en el primer tiempo.

“Duele por cómo jugamos el primer tiempo. Tuvimos cinco situaciones y lamentablemente no se pudo dar. No pegamos una. Falta el toque final. No hicimos los goles y ellos en las que tuvieron la metieron y por eso nos quedamos con las manos vacías y bronca”, expresó Herrera.

“Podríamos haber ido al descanso con ventaja de uno o dos goles. Ellos tuvieron una sola, pero en el segundo tiempo nos dominaron y ahora debemos enfocarnos en el próximo partido”, extendió.

Sin embargo, Herrera aseguró que todavía se puede revertir la situación.

“Hay que tener paciencia y seguir trabajando. Falta mucho y no queda otro camino”.

También habló sobre los dos goles seguidos y dijo que “son cosas del partido”. l