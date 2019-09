Ismael Quilez consideró que no se mereció perder

21/09/2019 - 02:01 Deportivo

El defensor de Central Córdoba Ismael Quilez consideró que el equipo “por ahí no mereció volverse a Santiago con las manos vacías, por todo lo que hizo a lo largo del partido, aunque la realidad indique otra cosa: la caída por 3 a 1 ante Argentinos Juniors”.

Para el lateral derecho, Central hizo méritos para al menos llevarse un punto del reducto de La Paternal. “La verdad que si hablamos de si es justo o no el resultado, sólo puedo decir que ellos hicieron los goles y puede ser que por esa razón para ellos esté bien que hayan ganado, nada más. Pero pasa que si analizamos el partido nosotros no supimos aprovechar las ocasiones que tuvimos para convertir. No fuimos concretos, no tuvimos la eficacia y ello nos costó caro”, aseguró.

También el defensor señaló que se cometieron muchos errores que en el final se terminan pagando. “Nos falta también aprovechar todas las situaciones que generamos cuando el rival comete errores, como pasó por el lado de ellos que a nosotros sí nos convirtieron. La verdad que pienso en las oportunidades y situaciones claras que no pudimos anotar y a veces uno se lamenta”, indicó.

Para Quilez en el desarrollo del partido fue parejo. “Creo que dentro de todo en cuanto a llegadas fue netamente parejo, es más, salvo que a nosotros nos faltó marcar. En la jugada de tercer gol de ellos, el de Silva, ya se da por un poco de desconcentración porque ya habíamos apostado a ir por el empate. De todas maneras no deja de ser una virtud del equipo rival pero a esa altura de partido ya estábamos con línea de tres”, advirtió.

Consultado acerca de si sienten ya la presión para afrontar el partido del lunes 30 en Santiago ante Godoy Cruz de Mendoza, el defensor dijo que dicha situación se vive siempre.

“No pasa solamente jugando fuera de casa, esta situación pasa jugando en nuestra cancha y ante nueta gente, por el hecho de que nos sentimos en esa obligación de quedarnos con los tres puntos”, cerró.l