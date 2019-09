Rébola anhela extender la racha en Río Cuarto

21/09/2019 - 02:07 Deportivo

Tras un inicio de campeonato malo, donde perdió cuatro partidos consecutivos, Mitre parece haber encontrado una regularidad y lleva dos fechas sin conocer la derrota (empate ante Ferro y victoria ante Argentino Agropecuario) y por eso el defensor central, Alejandro Rébola se ilusiona con poder aferrarse al envión ánimo y poder seguir de festejos cuando mañana visiten a Estudiantes en Río Cuarto, en lo que será la continuidad de la sexta fecha de la Primera Nacional.

“Va a ser un partido duro, como lo son todos en esta categoría, pero vamos con la mentalidad de hacer un buen partido y hacernos fuertes de arranque para traer los tres puntos que es lo que necesitamos”, fueron las primeras palabras del marcador cordobés en su diálogo con EL LIBERAL.

“Sabemos que Estudiantes mantuvo la base del plantel y eso hace que tengan definido un estilo y lo reflejaron en la tabla de posiciones, pero nosotros también somos conscientes de que tenemos un buen plantel y material para poder traernos un buen resultado”, añadió Rébola.

“Cerramos una semana de entrenamientos distinta a las anteriores. No se dio el inicio de torneo que esperábamos, pero el triunfo del último partido sirvió para agarrar confianza e ir a Río Cuarto con otra mentalidad, que es lo que nos faltaba”, completó el zaguero haciendo referencia al triunfo del último partido.

A pesar de haber ganado el primer partido en el certamen, Rébola reconoció que se jugó mal.

“Había cosas que veníamos haciendo bien, pero no se nos daban los resultados. Hubo partidos en los que nos llegaron una vez y nos convertían, pero creo que el domingo no jugamos bien, pero tampoco fuimos un desastre. No hicimos el juego que pretendemos, pero se dio el triunfo que necesitábamos y a partir de eso empezar a construir de nuevo”, acotó.

“Tuvimos el plus de no rendirnos hasta el último y por eso tuvimos el premio. En partidos pasados, los rivales se nos metieron atrás y de contra o por una desatención del equipo se llevaron los tres puntos sin merecerlos”, extendió analizando la última presentación del Auri.

Por último, Alejandro Rébola tuvo palabras de aliento para su colega Jorge Scolari, quien sufrió la rotura de los ligamentos de su rodilla en el compromiso ante el “Sojero”.

“Son cosas a lo que estamos expuestos los futbolistas, nosotros tratamos de darle toda la fuerza en lo que es psicológicamente. Él ya tuvo este tipo de lesiones cuando estuvo jugando en San Martín (Tucumán). Es un chico con mucha fuerza y estoy seguro que va a salir pronto de este momento muy duro”, finalizó el ex jugador de Instituto de Córdoba e Independiente Rivadavia de Mendoza, entre otros. l