Estudiantes busca estirar la diferencia ante Temperley

21/09/2019 - 02:08 Deportivo

Estudiantes de Buenos Aires, revelación y puntero de la Zona A habiendo ganado los cinco partidos que jugó, visitará a Temperley, de dubitativo rumbo, en uno de los cinco encuentros a celebrase hoy en la continuidad de la sexta fecha de la Primera Nacional.

El partido se jugará en el estadio de Temperley, llamado Alfredo Beranger, desde las 13.05, con el arbitraje de Ramiro López y televisado por TyC Sports.

La programación sabatina de la jornada se completará con los siguientes partidos: Atlanta vs. Guillermo Brown (Zona A, a las 15.30), All Boys vs. Atlético de Rafaela (B, 15.30), Almagro vs. Chacarita Juniors (B, 15.30) y Villa Dálmine vs. Deportivo Riestra (B, 15.30).

Estudiantes (15) es la sorpresa en este inicio de la temporada. El equipo de Caseros, dirigido por Diego Martínez, subió de la Primera B y se da el lujo de vencer en sus primeros cinco partidos y en cuatro de ellos sin goles en contra.

El “Pincha” es líder de la Zona A con tres puntos de ventaja sobre Estudiantes de Río IV (el domingo próximo recibe a Mitre) y su presentación en el sur bonaerense ante Temperley será por demás arriesgada.

Temperley (5), con Cristian Aldirico como entrenador, apenas ganó un cotejo y por ahora en sus presentaciones dejan muchas dudas, por lo tanto el cotejo de mañana ante este efectivo puntero puede ser el inicio de la remontada del “Gasolero”.

Otro que recién ascendió y está logrando buenos resultados en la Zona B es Deportivo Riestra (10), que será visitante en Campana de Villa Dálmine (7),

Riestra, en caso de ganar, quedaría momentáneamente en la cima con 13 unidades superando a Quilmes (12), que igualó anoche en Jujuy ante Gimnasia.

Chacarita (2), anteúltimo en la Zona A, visitará a Almagro (2), con el debut de José María Bianco como entrenador.l