Santiago Lawn Tennis va por un triunfo en Tucumán

21/09/2019 - 02:16 Deportivo

La presentación de Santiago Lawn Tennis en Tucumán por una nueva fecha de la Liguilla clasificatoria al Super 10 2020, más interesantes encuentros que formarán parte de la segunda fecha del Torneo Clausura local conforman la agenda que tendrá el rugby este fin de semana.

Tras su gran triunfo ante el puntero Universitario de Salta, Lawn Tennis visitará hoy al Jockey tucumano en otro compromiso clave para mantener las chances de pelear por uno de los tres lugares que dará la liguilla al Super 10 del año próximo.

De todas maneras, los rojiblancos tienen 14 puntos y están a 6 del Jockey salteño, hoy tercero, por lo que están obligados a ganar los tres partidos que faltan y esperar algún otro resultado para conseguir un objetivo que a esta altura es muy difícil.

Segunda fecha

Mientras tanto entre hoy y mañana se jugará la segunda fecha del Torneo Clausura de la USR, en el que intervienen diez equipos divididos en dos zonas. En la Zona A están Olímpico, Santiago Rugby, Fernández RC, Dorados y Frías, en tanto que la Zona B está integrada por Old Lions, Añatuya, Amigos Rugby, Unse y Clodomira. El certamen tendrá cinco fechas de fase clasificatoria y al finalizar la misma, los dos primeros de cada zona se cruzarán en semifinales. Programación

A continuación le ofrecemos la programación completa para este fin de semana.

Torneo Clausura (2º fecha). Hoy: Fernández RC vs. Santiago Rugby (15) y Unse vs. Old Lions (16). Mañana: Dorados vs. Frías (15.30 en cancha de Old Lions).

Liguilla Super 10 (7º fecha). Hoy: Jockey Club (Tucumán) vs. Santiago Lawn Tennis (14.45 en Intermedia y 16.30 en Primera). Hay una gran expectativa por el desarrollo de los encuentros tanto para hoy como para mañana en diferentes escenarios.l