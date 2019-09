Cristiano Ronaldo encontró a la mujer que le regalaba comida cuando era niño

21/09/2019 - 13:32 Deportivo

En lo que fue una memorable entrevista por televisión, Cristiano Ronaldo contó en el programa "Good Morning Britain", detalles de su vida personal. Su infancia en Madeira, su familia, la muerte de su padre y su largo camino hasta ser una estrella en el fútbol, fueron algunas de las cosas que dio a conocer.

En la nota sorprendió con la siguiente confesión: a los 12 años, sin dinero para comer, iba con otros chicos de la pensión del Sporting Lisboa a un Mc Donald's en el que tres empleadas les daban hamburguesas gratis cuando sobraban.

"Tenía 12 años y no tenía dinero. Además, vivía con otros jugadores de mi edad de otras partes de mi país. Fue difícil sin mi familia conmigo. Recuerdo que había un Mc Donald's cerca donde pedíamos las hamburguesas que sobraban y una señora llamada Edna y otras dos chicas siempre nos daban alguna. Espero que esto me ayude a encontrarlas. Quiero invitarlas a cenar en Turín o Lisboa y devolverles lo que hicieron por mí. Nunca lo olvidé", remarcó el atacante de Juventus.

Apenas CR7 contó la anécdota, apareció una de las señoras. Una radio portuguesa dio con Paula Leça, que recordó aquellos momentos. "Cuando había demasiadas hamburguesas, nuestro gerente nos daba permiso para dárselas. Uno de ellos era Cristiano Ronaldo, que resultó ser el más tímido", explicó la mujer. Y siguió: "Todavía me río de todo eso. Ya se lo había contado a mi hijo, pero él pensaba que era una mentira porque no podía imaginar que su madre le diera una hamburguesa a Cristiano Ronaldo. Mi esposo ya lo sabía, porque a veces él me iba a buscar al trabajo por la noche y también lo veía".

La mujer reveló mas detalles en la entrevista radial. "Aparecían siempre alrededor de las 11 de la noche para ver si teníamos sobras. Se permitía llevar a casa las sobras de hamburguesas y papas. Siempre tenían que esperar hasta el cierre, porque podría haber un cliente, con Ronaldo siempre detrás de los demás".

Lógicamente, CR7 eliminó hace mucho tiempo las hamburguesas de su dieta. Y quedó en evidencia que el reencuentro del delantero con las mujeres que tanto lo ayudaron en su infancia será pronto. "Si Cristiano me invitara a cenar, iría seguro. Lo primero que haría sería agradecerle, y durante la comida tendríamos tiempo para recordar esos momentos", expresó Paula Leça.