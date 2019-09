CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de septiembre de 2019

21/09/2019 - 21:15 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 CLUB 57

12.45 LA PEÑA DE MORFI

17.15 CINE. DR. DOLITTLE 4

18.45 CINE. DESPERTARES

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. DESPERTARES (CONTINÚA)

21.15 OPINIÓN DEPORTIVA

22.15 SUSANA GIMÉNEZ

00.30 EL CHALLENGE, DESAFÍO DE ESTILISTAS

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

12.00 MODO SELFIE

13.00 MODO FOODIE

13.30 LO MEJOR DE S.T.O

14.30 SECRETOS VERDADEROS

16.00 MAURO, LA PURA VERDAD

19.00 INFAMA

20.30 LA CORNISA





TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

18.00 QUE VUELVAN LOS POTREROS

19.00 DOCUMENTALES

20.00 CADA NOCHE





CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 DALE LIKE

16.00 EL CHAVO

20.00 IMPLACABLES

22.00 AQUÍ ESTÁ EL FÚTBOL





EL TRECE

10.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 PERIODISMO PARA TODOS

23.30 PASIÓN POR EL FÚTBOL





CANAL 14

12.00 PEREGRINOS DE LA FE

12.30 SANTIAGO TEATRAL

13.00 PEDALIER

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

15.30 DE A DOS

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 TICKET AL SHOW

19.00 DALE FERRO

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO. REGATAS vs. CENTRAL CÓRDOBA

22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO





CANAL 4 EXPRESS

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES





PELÍCULAS

CINEMAX

12.26 NUNCA DIGAS SU NOMBRE

02.16 SECRETO EN LA MONTAÑA

04.50 OPERACIÓN AVALANCHA

06.39 EL ASTRONAUTA

08.26 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA

10.40 BLANCA NIEVES Y EL CAZADOR

13.04 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK

15.33 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA

17.47 MEDIANOCHE EN PARÍS

19.36 BLANCA NIEVES Y EL CAZADOR

22.00 EL PODER DE LA AMBICIÓN

TNT

06.00 PAPELES EN EL VIENTO

07.40 HOLLYWOOD ONE ON ONE

08.15 HOLLYWOOD ONE ON ONE

08.27 EL HOMBRE ARAÑA

10.38 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE 1

13.13 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE 2

15.30 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL

18.06 GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE AMOR

20.00 ALFOMBRA ROJA - 71ST EMMY AWARDS

21.00 71ª EDICIÓN DE LOS EMMYS

00.00 EL TIGRE VERÓN

00.58 BUSCANDO A DORY

02.41 ASESINO NINJA

04.15 LA PELEA DE MI VIDA

TCM

13.22 LOST

14.09 LOST

14.58 MAD ABOUT YOU

15.26 MAD ABOUT YOU

15.53 SINTONÍA DE AMOR

17.45 MI PRIMER BESO

19.35 LEYENDAS DE PASIÓN

22.00 PEARL HARBOR

01.14 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES

03.39 LA PISCINA MORTAL

SPACE

06.22 COMBATE

07.49 ENEMIGO ÍNTIMO

09.47 RED DE CORRUPCIÓN

11.36 MOMENTO CRÍTICO

14.02 NICO

15.52 10.000 A.C.

17.45 PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO

19.46 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

22.00 NO RESPIRES

23.37 EL LIBRO DE LOS SECRETOS

01.37 PRIEST, EL VENGADOR

03.02 LOBO GUERRERO

04.36 MUNGUÍA. NACE UNA ESTRELLA

CINECANAL

10.55 TOMB RAIDER. LA CUNA DE LA VIDA

13.07 TOMB RAIDER. LAS AVENTURAS DE LARA CROFT

15.17 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE LA LUNA

18.07 TERMINATOR. GÉNESIS

20.24 UN LUGAR EN SILENCIO

22.00 PELIGRO EN BUSHWICK

23.43 LOS RECOLECTORES

01.41 DETROIT

03.56 SLOW WEST

05.15 ALIEN VS. DEPREDADOR





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*IT 2 22:10 HS, 00:50 HS

*SR. LINK 14:30 HS, 17:10 HAS

*NADA QUE PERDER 2, 18:40 HS

*EL DESENTIERRO, 20:30 HS (ESPACIO INCAA $50)

*LA SEQUÍA: 16 HS (ESPACIO INCAA $50)

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* HOY, A LAS 20, “SIN DOMESTICAR”, UN ESPECTÁCULO SIN RED, CON LOS YOUTUBERS “EL DEMENTE” Y “ORI DE MIERDA”.

*MIÉRCOLES 25, A LAS 20, MUESTRA ARTÍSTICA DEL COLEGIO JUAN PABLO II.

*VIERNES 27, A LAS 19, PRIMER ENCUENTRO DE JUBILADOS, ORGANIZADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE LA TERCERA EDAD.

*JUEVES 3 DE OCTUBRE, STAND UP CON “SANATA 2, UN SHOW NORMAL”.

*DOMINGO 6, A LAS18, MASHA Y EL OSO, EN VIVO.

* SÁBADO 26 DE OCTUBRE, A LAS 20, EN EL SALÓN DE LOS ESPEJOS, GALA FINAL SANTIAGO DEL ESTERO MISS ARGENTINA.





CINES

SUNSTAR

EL REY LEÓN (2D)

AVENTURA (ATP)

22/09 -14:30 hs (Cast) 17:30 hs (Cast)

IT (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

22/09 -14:30 hs (Cast) 17:45 hs (Cast) 20:00hs (subt) 21:00 hs (subt) 00:00hs (subt)

00:15hs (subt)

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)

AVENTURA (ATP)

22/09 -14:00 hs (Cast) 16:05 hs (Cast) 18:10 hs (cast)

YESTERDAY (2D)

COMEDIA (ATP)

HASTA EL 25/09 -20:15 hs (subt)

PRESIDENTE BAJO FUEGO (2D)

ACCIÓN (+13 )

22:20 hs (subt) 00:45 hs (subt)

SEÑOR LINK (2D)

ANIMADA (ATP )

22/09 -14:45 hs (Cast) 17:00 hs (Cast)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

22/09 - 19:00 hs (Cast) 21:30 hs (Cast) 00:00 hs (Cast)

AD ASTRA (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

22/09 -14:20 hs (Cast) 16:45 hs (Cast) 19:15 hs (subt) 22:00 hs (subt) 00:30hs (subt)

23/09 -14:20 hs (Cast) 16:45 hs (Cast) 19:15 hs (subt) 22:00 hs (subt)





HÍPER LIBERTAD

IT 2 APTO 16 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 16:20 - 19:40 - 21:50

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 16:50

CASTELLANO 2D 19:30 (DOMINGO, MARTES Y MIERCOLES)

PRESIDENTE BAJO FUEGO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 23:10

AD ASTRA: HACIA LAS ESTRELLAS APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:20 - 23:00

NADA QUE PERDER 2 APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:00 JUEVES Y SABADO

CASTELLANO 2D 18:10 EXCEPTO LUNES

CASTELLANO 19:30 JUEVES, VIERNES Y SÁBADO

LUNES 23 CERRADO

ANTICIPADA EN VENTA

EL GUASÓN ESTRENO 3 OCTUBRE

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40 hs

ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO “EL DORADO”

CASTELLANO 2D 19:10