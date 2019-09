Regresó Lionel Messi, pero el Barcelona no levanta

22/09/2019 - 00:02 Deportivo

El astro rosarino Lionel Messi, que ingresó en el segundo tiempo, hizo ayer su debut oficial en la edición 2019/20 de la liga española de fútbol, pero su equipo, Barcelona, siguió sin levantar cabeza y perdió de visitante con Granada 2 a 0 en partido de la quinta fecha.

Messi, que por una lesión en la pierna derecha sufrida en la pretemporada se había perdido los cuatro primeros partidos y jugó unos minutos en el debut de Barcelona en la Champions League (0-0 en Alemania con Borussia Dortmund), entró en el segundo tiempo en reemplazo de Carles Pérez y jugó sus primeros 45 minutos oficiales en la actual edición de la liga de España.

Sin embargo, el rosarino no pudo tercer el destino del encuentro, que decantó en favor de Granada, nuevo líder, con goles de Ramón Azeez (2m PT) y Álvaro Vadillo, de penal (21m ST).

Con apenas siete puntos en cinco jornadas, es el peor inicio en la liga de Barcelona desde 1994, cuando lo dirigía Johan Cruyff.

Y tampoco pudo ganar en sus primeros cuatro partidos oficiales como visitante en la temporada (en la Champions debutó con un 0-0 en Alemania ante Borussia Dortmund), algo que no sucedía desde 1998, de la mano de otro holandés, Louis Van Gaal.

Por su parte Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone, empató como local sin goles ante Celta de Vigo, y si bien alcanzó momentáneamente en la cima a Sevilla y Granada con un partido más, lleva dos encuentros sin ganar tras un arranque con tres victorias consecutivas.

El partido se jugó en el estadio Wanda Metropolitano de Atlético de Madrid y en el local fue titular el argentino Ángel Correa.

En otros encuentros de ayer, Villarreal (Ramiro Funes Mori estuvo en el banco de suplentes) superó a Osasuna 2 a 0, con goles de Santiago Cazorla, de tiro penal (32m.St) y Javier Ontiveros (44m.St); mientras que Levante y Eibar (con Gonzalo Escalante) empataron sin goles.

La jornada se completará hoy con estos partidos: Getafe vs. Mallorca, Espanyol vs. Real Sociedad, Valencia vs. Leganés, Athletic Bilbao vs. Alavés y Sevilla vs. Real Madrid.