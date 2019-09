Melconian: “Llegó para quedarse un régimen cambiario diferente a la flotación libre que teníamos”

22/09/2019 - 00:27 Economía

El economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, consideró que el equilibrio fiscal “es ineludible” y sostuvo que “llegó para quedarse un régimen cambiario diferente a la flotación libre que teníamos”.

“Creo que lo que llegó para quedarse es un régimen cambiario diferente a la flotación libre que teníamos”, indicó Melconian en diálogo con una radio porteña, al mismo tiempo que sostuvo: “De ahí a que lo que viene sea más control de cambio o un régimen alternativo, no lo sé”.

En la misma línea, Melconian ratificó que “a lo que había no volvemos más. Sea el gobierno que sea, esto va a ocurrir”.

Por otro lado, el extitular del Banco Nación aseguró que en la Argentina “nunca terminamos en ponernos de acuerdo a partir de etiqueteos en términos de los que son las cosas más normales del mundo, y que ya no tienen camiseta y color y se aplican, por ejemplo, en la cuestión fiscal”.

“Tengo la impresión de que no aprendemos más que el equilibrio fiscal es ineludible, porque se financia con emisión o con deuda y en cualquiera de los dos casos terminas mal. Y no es una cuestión ideológica, sino que la gente lo ve”, explicó el economista.

Por otra parte, también advirtió que la Argentina se encuentra en “una situación frágil” y consideró que “está cortada la relación” con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “por distintos motivos”.

“Creo que en el cuarto trimestre, aunque no sea formalmente, está cortada la relación con el Fondo por distintos motivos. El motivo central es el desembolso y la segunda cuestión es que en el acuerdo no figuraban ni el control de cambios ni el reperfilamiento de la deuda”, argumentó.

“Yo nunca compré el discurso oficial de que veníamos fenómeno”, indicó y aseguró que “hay cosas que resolver” porque hay una “situación delicada, complicada”.

Resaltó que el problema en el país comenzó particularmente cuando perdió “el acceso a los mercados” y por eso el Gobierno “fue a buscar al único prestamista que quedaba, el Fondo Monetario”.

Su relación con Alberto

Además, volvió a reiterar que el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, no le pidió un plan económico para implementar en caso de resultar victorioso en los comicios del 27 de octubre, pese a las versiones que circularon en ese sentido.

“Alberto Fernández no me pidió ningún plan económico, siempre hablamos, mi relación con él tiene 14 años, pero no lo hicimos en esos términos”, aclaró el expresidente del Banco Nación designado por el presidente Mauricio Macri, entre el 2015 y 2017.

Las palabras del economista coincidieron con las del candidato de Todos, ya que el jueves pasado, Fernández aclaró “no le pedí ningún plan a Carlos Melconian”.