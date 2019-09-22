CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de septiembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.15 PEQUEÑA VICTORIA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 PEQUEÑA VICTORIA (CONTINUACIÓN)
23.30 MI VIDA ERES TÚ
00.15 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR.
CANAL 14
12.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PEDALIER
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO: GÜEMES VS. GIMNASIA
17.00 FANÁTICAS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS VS. CENTRAL CBA.
20.00 CULTURAR TV
21.00 ARABESC
21.30 SÚPER FÚTBOL - VIVO
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
19.00 TE QUIERO, BANDA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
PELÍCULAS
CINEMAX
07.06 REBELDES CON CAUSA
08.59 EL MISTERIO DE LA LIBÉLULA
10.56 LA ÚLTIMA CANCIÓN
12.57 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA
15.20 LA MÁSCARA
17.13 REBELDES CON CAUSA
19.05 LA ÚLTIMA CANCIÓN
21.06 LA MÁSCARA
23.00 CONTRAATAQUE - T. 5 - EP. 6 - LEGACY. PART 6
23.56 21, LA GRAN FIESTA
TCM
06.26 LOST - T. 6 - EP. 7 - DR. LINUS
10.14 MAD ABOUT YOU - T. 3 - EP. 24
11.04 LOST - T. 6 - EP. 11 - HAPPILY EVER AFTER
14.46 MAD ABOUT YOU - T. 3 - EP. 24
15.36 MI PRIMER BESO
17.24 EL DIARIO DE LA PRINCESA
19.36 MUJERCITAS
22.00 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES
TNT
06.18 AGENTE SALT
07.58 71º EDICIÓN DE LOS EMMYS
10.58 LA TORMENTA PERFECTA
13.24 GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE AMOR
15.47 BUSCANDO A DORY
17.38 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE - T. 2 - EP. 3 - LOS ÁNGELES
18.07 ENREDADOS
20.01 ¿QUÉ PASÓ AYER?
22.00 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN
SPACE
06.00 MUHAMMAD ALI. EL HOMBRE DETRÁS DE LA LEYENDA
07.51 IP MAN 2
09.49 DESAFÍO MOTOR - T. 1 - EP. 7
10.19 LOS ÁNGELES DE CHARLIE
12.00 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE
13.57 10.000 A.C.
15.53 PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO
17.58 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
20.13 MAD MAX
22.00 EL LIBRO DE LOS SECRETOS
CINECANAL
11.15 EDDIE, EL ÁGUILA
13.05 CON DERECHO A ROCE
15.15 DESPUÉS DE LA TIERRA
17.25 MAZE RUNNER. LA CURA MORTAL
20.00 GUERRA DE PAPÁS 2
22.00 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA
VOLVER
06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
07.00 INSENSATO CORAZÓN
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PULSACIONES
11.00 SOS MI HOMBRE
12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 TELESHOW INTERNACIONAL
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 ATRACCIÓN MENTAL
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 SOS MI HOMBRE
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*IT 2 22:10 HS, 00:50 HS
*SR. LINK 14:30 HS, 17:10 HAS
*NADA QUE PERDER 2, 18:40 HS
*EL DESENTIERRO, 20:30 HS (ESPACIO INCAA $50)
*LA SEQUÍA: 16 HS (ESPACIO INCAA $50)
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*MIÉRCOLES 25, A LAS 20, MUESTRA ARTÍSTICA DEL COLEGIO JUAN PABLO II.
*VIERNES 27, A LAS 19, PRIMER ENCUENTRO DE JUBILADOS, ORGANIZADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE LA TERCERA EDAD.
*JUEVES 3 DE OCTUBRE, STAND UP CON “SANATA 2, UN SHOW NORMAL”.
*DOMINGO 6, A LAS18, MASHA Y EL OSO, EN VIVO.
* SÁBADO 26 DE OCTUBRE, A LAS 20, EN EL SALÓN DE LOS ESPEJOS, GALA FINAL SANTIAGO DEL ESTERO MISS ARGENTINA.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*VIERNES 25, DE OCTUBRE, LA VORÁGINE ROCK FEST.
CINES
SUNSTAR
HOY NO HABRÁ FUNCIÓN EN LAS SALAS DE CINE
EL REY LEÓN (2D)
AVENTURA (ATP)
24, 25/09 -17:30 hs (Cast)
IT (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
24,25/09 -17:45 hs (Cast) 20:00hs (subt) 22:00 hs (subt)
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)
AVENTURA (ATP)
24,25/09 -16:05 hs (Cast) 18:10 hs (cast)
YESTERDAY (2D)
COMEDIA (ATP)
MAÑANA Y EL 25/09 -20:15 hs (subt)
PRESIDENTE BAJO
FUEGO (2D)
ACCIÓN (+13 )
24 Y 25/09 22:20 hs (subt)
SEÑOR LINK (2D)
ANIMADA (ATP )
24,25/09 -17:00 hs (Cast)
LA ODISEA DE LOS GILES (2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
24,25/09 - 19:00 hs (Cast) 21:30 hs (Cast)
AD ASTRA (2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
24,25/09 -16:45 hs (Cast) 19:15hs (subt) 22:00 hs (subt)
HÍPER LIBERTAD
IT 2 APTO 16 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 16:20 - 19:40 - 21:50
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 16:50
CASTELLANO 2D 19:30 (DOMINGO, MARTES Y MIERCOLES)
PRESIDENTE BAJO FUEGO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 23:10
AD ASTRA: HACIA LAS ESTRELLAS APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:20 - 23:00
NADA QUE PERDER 2 APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 16:00 JUEVES Y SABADO
CASTELLANO 2D 18:10 EXCEPTO LUNES
CASTELLANO 19:30 JUEVES, VIERNES Y SÁBADO
LUNES 23 CERRADO
ANTICIPADA EN VENTA
EL GUASÓN ESTRENO 3 OCTUBRE
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40 hs
ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO “EL DORADO”
CASTELLANO 2D 19:10