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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de septiembre de 2019

- 21:18 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.15 PEQUEÑA VICTORIA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 PEQUEÑA VICTORIA (CONTINUACIÓN)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR.


CANAL 14

12.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PEDALIER

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: GÜEMES VS. GIMNASIA

17.00 FANÁTICAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS VS. CENTRAL CBA.

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.30 SÚPER FÚTBOL - VIVO

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)


CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

19.00 TE QUIERO, BANDA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO


PELÍCULAS

CINEMAX

07.06 REBELDES CON CAUSA

08.59 EL MISTERIO DE LA LIBÉLULA

10.56 LA ÚLTIMA CANCIÓN

12.57 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA

15.20 LA MÁSCARA

17.13 REBELDES CON CAUSA

19.05 LA ÚLTIMA CANCIÓN

21.06 LA MÁSCARA

23.00 CONTRAATAQUE - T. 5 - EP. 6 - LEGACY. PART 6

23.56 21, LA GRAN FIESTA


TCM

06.26 LOST - T. 6 - EP. 7 - DR. LINUS

10.14 MAD ABOUT YOU - T. 3 - EP. 24

11.04 LOST - T. 6 - EP. 11 - HAPPILY EVER AFTER

14.46 MAD ABOUT YOU - T. 3 - EP. 24

15.36 MI PRIMER BESO

17.24 EL DIARIO DE LA PRINCESA

19.36 MUJERCITAS

22.00 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES


TNT

06.18 AGENTE SALT

07.58 71º EDICIÓN DE LOS EMMYS

10.58 LA TORMENTA PERFECTA

13.24 GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE AMOR

15.47 BUSCANDO A DORY

17.38 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE - T. 2 - EP. 3 - LOS ÁNGELES

18.07 ENREDADOS

20.01 ¿QUÉ PASÓ AYER?

22.00 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN


SPACE

06.00 MUHAMMAD ALI. EL HOMBRE DETRÁS DE LA LEYENDA

07.51 IP MAN 2

09.49 DESAFÍO MOTOR - T. 1 - EP. 7

10.19 LOS ÁNGELES DE CHARLIE

12.00 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE

13.57 10.000 A.C.

15.53 PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO

17.58 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

20.13 MAD MAX

22.00 EL LIBRO DE LOS SECRETOS


CINECANAL

11.15 EDDIE, EL ÁGUILA

13.05 CON DERECHO A ROCE

15.15 DESPUÉS DE LA TIERRA

17.25 MAZE RUNNER. LA CURA MORTAL

20.00 GUERRA DE PAPÁS 2

22.00 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA


VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PULSACIONES

11.00 SOS MI HOMBRE

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 TELESHOW INTERNACIONAL

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 ATRACCIÓN MENTAL

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 SOS MI HOMBRE


A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*IT 2 22:10 HS, 00:50 HS

*SR. LINK 14:30 HS, 17:10 HAS

*NADA QUE PERDER 2, 18:40 HS

*EL DESENTIERRO, 20:30 HS (ESPACIO INCAA $50)

*LA SEQUÍA: 16 HS (ESPACIO INCAA $50)

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*MIÉRCOLES 25, A LAS 20, MUESTRA ARTÍSTICA DEL COLEGIO JUAN PABLO II.

*VIERNES 27, A LAS 19, PRIMER ENCUENTRO DE JUBILADOS, ORGANIZADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE LA TERCERA EDAD.

*JUEVES 3 DE OCTUBRE, STAND UP CON “SANATA 2, UN SHOW NORMAL”.

*DOMINGO 6, A LAS18, MASHA Y EL OSO, EN VIVO.

* SÁBADO 26 DE OCTUBRE, A LAS 20, EN EL SALÓN DE LOS ESPEJOS, GALA FINAL SANTIAGO DEL ESTERO MISS ARGENTINA.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 25, DE OCTUBRE, LA VORÁGINE ROCK FEST.


CINES

SUNSTAR

HOY NO HABRÁ FUNCIÓN EN LAS SALAS DE CINE

EL REY LEÓN (2D)

AVENTURA (ATP)

24, 25/09 -17:30 hs (Cast)

IT (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

24,25/09 -17:45 hs (Cast) 20:00hs (subt) 22:00 hs (subt)

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)

AVENTURA (ATP)

24,25/09 -16:05 hs (Cast) 18:10 hs (cast)

YESTERDAY (2D)

COMEDIA (ATP)

MAÑANA Y EL 25/09 -20:15 hs (subt)

PRESIDENTE BAJO

FUEGO (2D)

ACCIÓN (+13 )

24 Y 25/09 22:20 hs (subt)

SEÑOR LINK (2D)

ANIMADA (ATP )

24,25/09 -17:00 hs (Cast)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

24,25/09 - 19:00 hs (Cast) 21:30 hs (Cast)

AD ASTRA (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

24,25/09 -16:45 hs (Cast) 19:15hs (subt) 22:00 hs (subt)


HÍPER LIBERTAD

IT 2 APTO 16 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 16:20 - 19:40 - 21:50

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 16:50

CASTELLANO 2D 19:30 (DOMINGO, MARTES Y MIERCOLES)

PRESIDENTE BAJO FUEGO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 23:10

AD ASTRA: HACIA LAS ESTRELLAS APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:20 - 23:00

NADA QUE PERDER 2 APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:00 JUEVES Y SABADO

CASTELLANO 2D 18:10 EXCEPTO LUNES

CASTELLANO 19:30 JUEVES, VIERNES Y SÁBADO

LUNES 23 CERRADO

ANTICIPADA EN VENTA

EL GUASÓN ESTRENO 3 OCTUBRE

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40 hs

ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO “EL DORADO”

CASTELLANO 2D 19:10


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