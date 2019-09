Jair Bolsonaro elogió a Pinochet y Bachelet dijo que “le da pena por Brasil”

22/09/2019 - 23:55 Mundo

SANTIAGO, Chile. La expresidenta chilena, Michelle Bachelet, dijo que siente “pena por Brasil” al referirse a la reciente polémica con el mandatario Jair Bolsonaro, que elogió al dictador Augusto Pinochet y celebró la muerte del padre de la exgobernante.

“Si hay una persona que dice que en su país nunca hubo dictadura, que no hubo tortura, bueno, que diga que la muerte de mi padre por torturas permitió que (Chile) no fuera otra Cuba, la verdad es que me da pena por Brasil”, sostuvo Bachelet en una entrevista.

A comienzos de septiembre, Bachelet entregó un balance de su gestión como alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, en el que denunció la reducción de los espacios democráticos y “un marcado aumento de la violencia policial” en Brasil.

Estos dichos no gustaron a Bolsonaro, que arremetió contra Bachelet realzando la figura de Pinochet e incluso la atacó en el ámbito personal al referirse a su padre, un general de aviación que fue torturado y murió poco después del golpe de Estado de 1973. “Si no fuera por el personal de Pinochet, que derrotó a la izquierda en 1973, entre ellos a su padre, hoy Chile sería una Cuba”, dijo Bolsonaro