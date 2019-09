En Añatuya los estudiantes y la juventud tuvieron un festejo inclusivo

23/09/2019 - 00:05 Interior

AÑATUYA, General Taboada (C) Organizados por la Dirección de Cultura del municipio de esta ciudad, se concretaron los festejos por el Día del Estudiante y la llegada de la primavera, que este año tuvo la particularidad de comenzar el día viernes con la “Primavera Inclusiva”, una propuesta que fue muy bien recepcionada por los establecimientos educativos que tienen alumnos con discapacidades, pero además por las familias que acompañaron el festejo.

Las actividades no se limitaron sólo al baile y a la diversión en el salón del Centro de Convenciones, sino que también los niños y adolescentes salieron por las calles a realizar plantaciones de árboles en espacios públicos, todo acompañado por funcionarios comunales y de la Dirección de Parques y Paseos.

“Cuando hablamos de inclusión debemos demostrarlo en hechos. Que ellos tengan su día para poder concretar sus festejos, no significa que no puedan participar en los eventos que se realizaron conjuntamente con los demás establecimientos, de hecho armaron una delegación para hacerlo. Estamos muy contentos por la recepción que tuvo este proyecto, porque además no se va a limitar únicamente a este festejo, sino que se prevén actividades todo el año”, resaltó Mario Rodríguez, director de Cultura.

Elección de la reina

En tanto que el día 21, también en el Centro de Convenciones, se concretó la fiesta de la primavera y los estudiantes con la elección de la reina. Había un fuerte desafío que era cero alcohol, lo que había despertado gran expectativa en la comunidad, y que se cumplió con creces, ya que la juventud se divirtió sanamente y los controles prácticamente estuvieron de más, ya que nadie intentó pasar con bebidas alcohólicas y los comercios adyacentes al predio donde se realizó el evento, también acataron su compromiso de no expender alcohol a quienes participaban de la fiesta.

La reina elegida fue Valentina Rodríguez, de la Escuela Técnica Nº 4, quien no sólo representará a los estudiantes durante un año, sino que tendrá otro rol más que importante, junto a una madrina asesora, deberán presentar proyectos para realizar charlas y disertaciones preventivas de drogadicción y alcoholismo. Todo lo que se concrete, tendrá el auspicio del municipio.