Gallardo: “Fue injusto perder este partido”

23/09/2019 - 00:57 Mundo River

River perdió un partido de esos que después se terminan lamentando. Y anoche, en conferencia de prensa, el entrenador Marcelo Gallardo, opinió que sus dirigidos no merecieron la derrota ante Vélez. Al momento de enumerar lo que sucedió al cabo de los 90 minutos, el “Muñeco” hizo un polémico comentario contra el “Fortín” dirigido por Gabriel Heinze.

“Sabíamos que iba a ser un partido de estas características, con un equipo como Vélez que intentó jugar un partido de mucha intensidad. Es un equipo que propone esa intensidad, pero le dura solo un tiempo, no más que eso”, manifestó el técnico millonario, quien le tiró un palito al ganador del encuentro en Núñez.

“Nosotros veníamos de jugar hace tres días, pero nosotros sí somos de mantener esa intensidad y en el segundo tiempo tomamos el dominio y el control del juego. Vélez no nos pateó al arco más allá de la jugada del penal. Cuando empatamos estaba el partido para ir a buscar los tres puntos”, resaltó Gallardo durante la conferencia de prensa.

“Cuando pierdo, me gusta perder de esta manera, yendo para delante y sin dudar de lo que solemos hacer. A veces tenemos recompensa y otras veces, como hoy, no somos recompensados. Fue un injusto perder este partido”, afirmó Gallardo.

“Sería preocupante si tuviéramos problema para generar y hacer goles”, puntualizó.

Luego, el DT de River se explayó: “Esta semana trataremos de preparar los dos partidos que tenemos por delante (Gimnasia y Boca). Para la Semifinales necesitaré reservar jugadores para llegar de la mejor manera al partido del martes y los que estén frescos irán a La Plata. A veces hay racha de lesiones y mientras competís corres ese riesgo. Jugamos con lo que tenemos y para nosotros el cotejo más importante es el que tenemos enfrente. Siempre que tuvimos bajas tratamos de suplantamos de la mejor manera. Enzo Pérez tenía una contractura en el aductor y antes de que se agrave pidió el cambio. Las lesiones de Pratto (Lucas) y De la Cruz (Nicolás) no son de gravedad. Han tenido molestias musculares de grado muy leve. Esperemos que los días que tenemos puedan estar recuperados. Si no llegan no correremos el riesgo. Lo de Ponzio (Leonardo) es un tema personal y por lo que me comentó existe la posibilidad de que su presencia (en Madrid) sea más adelante. Si es así, estará acá, pero primero se tiene que recuperar”, señaló.

Sobre la barra

Por último, Gallardo habló de la interna en la barrabrava de River.

“Estuve bastante triste con la situación que se vivió en el partido ante Godoy Cruz. ¿De dónde vienen los errores? No lo sé. Espero que se haya tenido en cuenta todo lo que pasó y que el hincha genuino no sufra. Queremos que el fútbol sea una fiesta y cuando pasan estas cosas te pega un mazazo en el corazón porque se ve que no podemos vivir un fútbol en paz”.