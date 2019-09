Messi intentará recuperar el reinado mundial

23/09/2019 - 01:04 Deportivo

El astro argentino Lionel Messi buscará hoy conquistar el premio The Best de la Fifa por primera vez desde que se creó con el actual formato y recuperar el trono del mejor jugador del mundo luego de cuatro años. El capitán del seleccionado argentino y de Barcelona de España participará de la gala que se llevará a cabo en el tradicional teatro La Scala de Milán, Italia, desde las 15.30 de Argentina con televisación de DirecTV.

El rosarino competirá en la terna con el delantero portugués Cristiano Ronaldo, de Juventus de Italia; y el defensor holandés Virgil van Dijk, de Liverpool de Inglaterra, ganador de la Liga de Campeones la temporada pasada.

Luego de quedar afuera del podio en 2018, Messi regresó a la primera plana mundial e intentará ganar por primera vez el premio The Best de la Fifa que tendrá su cuarta edición desde su creación en 2016.

El argentino, de 32 años, fue dueño del trono del fútbol mundial entre los años 2010 y 2015 cuando la Fifa se fusionó con la revista France Football y entregó el Balón de Oro, pero nunca pudo conquistar el The Best. Así fue que levantó el trofeo con forma de pelota dorada en 2010, 2011 y 2012, lo perdió con Cristiano Ronaldo en 2013 y 2014, y en 2015 se llevó la última edición antes de la creación del The Best.

Previamente, cuando se llamaba Jugador del año Fifa, el zurdo subió al escenario como ganador en 2009, siendo el primer argentino en ganar el premio, y terminó en el segundo lugar en 2008 (Cristiano Ronaldo) y en 2007 (Kaká) en su primera participación.

Con el nuevo formato fue segundo en 2016 y 2017 por debajo de Cristiano Ronaldo y en 2018, cuyo ganador fue el croata Luka Modric, no ingresó en la terna y terminó quinto.

Doce años después de su primera vez en una gala de premios organizada por la máxima entidad del fútbol mundial, Messi buscará ganar por sexta vez la distinción al mejor jugador del mundo y despegarse de su máximo competidor: Cristiano Ronaldo.

La actual figura de Juventus y referente del seleccionado luso (34 años) ganó las dos primeras ediciones del The Best (2016 y 2017), dos Balones de Oro (2013 y 2014) y un jugador del año Fifa (2008).

El tercero en discordia será el defensor holandés Virgil van Dijk, de Liverpool, ganador de la Liga de Campeones de Europa tras superar en la final a Tottenham de Pochettino.