Claudio Tapia se reunió con Gianni Infantino

23/09/2019 - 01:05 Deportivo

El presidente de AFA, Claudio Tapia se reunió con el máximo dirigente de Fifa, el suizo Gianni Infantino, para plantearle las dificultades que tiene el seleccionado argentino para disputar amistoso frente a representativos importantes de Europa, a pocos días de enfrentar justamente a Alemania en Dortmund.

Tapia viajó a Milán y mantuvo un encuentro con Infantino en el que además aprovechó para manifestarle otras preocupaciones sobre distintas situaciones que afectan al fútbol sudamericano.

“En Milano, en la previa a la gala de los premios The Best. Un gran placer y orgullo saber que el camino que iniciamos para refundar el fútbol argentino es bien recibido y aceptado en todo el mundo deportivo, tal como hoy me lo hiciera saber y recalcado el presidente Infantino”, escribió Tapia en su cuenta de Twitter.

En ese encuentro quizá Tapia trató de lograr también que el presidente de Fifa interceda ante Alejandro Domínguez, jefe de la Conmebol, para que revea la sanción que le aplicaron después de la Copa América de Brasil.