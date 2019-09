Increíble: una mujer se salvó de la muerte, tras morderle los testículos a un camello

23/09/2019 - 11:17 Mundo Web

Louisiana, Estados Unidos. Una mujer estadounidense, se salvo milagrosamente tras vivir un momento de desesperación. Un camello que se había sentado encima de ella, la estaba aplastando, hasta que decidió morderle los testículos. Luego del accionar, la chica fue hospitalizada.

El suceso tuvo lugar el fin de semana pasado, cuando el perro de la mujer (que es sordo) salió corriendo y se metió dentro de una parada de camiones, donde el empresario local mantiene animales exóticos en cautiverio. El perro, ingresó al corral donde se encontraba el camello, y ante esta situación la mujer tuvo que ir por detrás para intentar rescatarlo. Fue en ese instante cuando el camello llamado Casper, arrincono a la mujer contra una pared y casi la aplasta al sentarse sobre ella. Tras acudir la policía al lugar, ella aseguró que le tuvo que morder los testículos al animal para poder escapar, y relató que Casper huyó despavorido.

Finalmente el Camello fue inspeccionado por los cuidadores, quienes determinaron que no tenía lesiones graves.

Por su parte, la mujer fue hospitalizada en un centro de salud de la zona, aunque no trascendió cuales fueron las lesiones que tuvo. Además la policía informo que no dará lugar a una supuesta denuncia contra el camello, ya que se encontraba encerrado y con carteles que advierten a los visitantes que permanezcan alejados a 10 metros del corral.

El propietario del corral, además del camello tiene un coatí, un pony y un bebé canguro, todos ellos con la intención de crear un zoológico infantil.

Louisiana, Estados Unidos. Una mujer estadounidense, se salvo milagrosamente tras vivir un momento de desesperación. Un camello que se había sentado encima de ella, la estaba aplastando, hasta que decidió morderle los testículos. Luego del accionar, la chica fue hospitalizada.

El suceso tuvo lugar el fin de semana pasado, cuando el perro de la mujer (que es sordo) salió corriendo y se metió dentro de una parada de camiones, donde el empresario local mantiene animales exóticos en cautiverio. El perro, ingresó al corral donde se encontraba el camello, y ante esta situación la mujer tuvo que ir por detrás para intentar rescatarlo. Fue en ese instante cuando el camello llamado Casper, arrincono a la mujer contra una pared y casi la aplasta al sentarse sobre ella. Tras acudir la policía al lugar, ella aseguró que le tuvo que morder los testículos al animal para poder escapar, y relató que Casper huyó despavorido.

Finalmente el Camello fue inspeccionado por los cuidadores, quienes determinaron que no tenía lesiones graves. Por su parte, la mujer fue hospitalizada en un centro de salud de la zona, aunque no trascendió cuales fueron las lesiones que tuvo. Además la policía informo que no dará lugar a una supuesta denuncia contra el camello, ya que se encontraba encerrado y con carteles que advierten a los visitantes que permanezcan alejados a 10 metros del corral.

El propietario del corral, además del camello tiene un coatí, un pony y un bebé canguro, todos ellos con la intención de crear un zoológico infantil.