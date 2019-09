Se operó los labios para tenerlos más grandes y se deformó la cara

23/09/2019 - 11:55 Mundo Web

Bulgaria. Una joven de 22 años, se puso como objetivo tener los labios mas grandes del mundo, y para lograrlo se tuvo que someter a mas de 15 operaciones estéticas.

Se trata de Andrea Emilova Ivanova, quien vive en Sofía, capital de Bulgaria y quien afirma que en su país ese rasgo físico está de moda. Recientemente saltó a la fama debido a su prominente boca, y afirmó de hacer “oído sordo” a las críticas de deformar su rostro debido a las continuas intervenciones quirúrgicas, además manifestó estar muy feliz: "Me gustan mis labios ahora, más que antes. Me siento muy bien y feliz con mis nuevos labios porque con labios más grandes me veo más bonita y en mi país esta es la moda ahora".

Ivanova confesó que ya visitó todas las clínicas para tratamientos estéticos de la capital del país europeo y que a sus labios ya les pusieron todo tipos de productos para agrandarlos.

Por último dijo que su meta es alcanzar el “titulo” de la persona con los labios más grandes y que tendrá competencia: “¿Por qué no? En mi país los labios grandes están de moda y también hay muchas chicas que se realizan rellenos. Para tener los labios más grandes del mundo creo que voy a tener competencia", concluyó Andrea.

