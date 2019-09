VIDEO | Lionel Messi se quedó con el premio The Best al mejor de la temporada

23/09/2019 - 17:48 Deportivo

El astro argentino Lionel Messi fue distinguido hoy con el premio The Best de la FIFA en la ciudad italiana de Milán y de esa manera recibió por sexta vez en su carrera la condecoración al mejor futbolista del mundo en una temporada.

El capitán del seleccionado "albiceleste" marcó así un nuevo récord y se despegó del portugués Cristiano Ronaldo, cinco veces reconocido como el mejor del planeta, quien hoy no asistió a la fiesta en el teatro La Scala.

Tras recibir el galardón, el jugador del Barcelona expresó: "Bueno, antes que nada quiero obviamente agradecer a los que decidieron que este reconocimiento sea para mí. La verdad que siempre digo, a pesar de lo lindo que son estos reconocimientos, que para mí los premios individuales son una cosa secundaria, que primero está lo colectivo. Pero es verdad también que hoy es una noche y un día especial para mí. Tengo la suerte de tener sentado ahí a mí mujer y sobre todo a dos de mis tres hijos. Digo sobre todo porque es la primera vez que están acá. Si bien Thiago estuvo en una de estas galas, era muy chiquito y no recuerda nada. Hoy verlo ahí y disfrutar de este momento con ellos para mí es algo único, no tiene precio. Son dos enamorados del fútbol y están enloquecidos viendo a todos los jugadores que tienen alrededor, con vergüenza. No saben si saludar, si pedir fotos… Están muy tímidos y felices a la vez, por eso digo que hoy para mí es una noche y un día extraordinario poder compartirlo con ellos y obviamente con Ciro que me quedó en casa. Con tres ya era muy complicado venir y por eso le tocó quedarse en casa. Muchísimas gracias a todos nuevamente y buenas noches. Gracias".

Messi, de 32 años, ganó una vez el premio Mejor Jugador del año FIFA (2009), cuatro veces el FIFA Balón de Oro (2010, 2011, 2012 y 2015) y hoy, por primera ocasión, el premio The Best, instaurado desde 2016.