Mirá el polémico mensaje de la Federación Portuguesa de Fútbol tras la coronación de Messi como el mejor

Apenas unos minutos después de conocerse que el argentino Lionel Messi se alzaba con el máximo galardón a nivel individual que entrega FIFA, el premio The Best, la federación portuguesa de fútbol emitió un polémico mensaje en Instagram.

Desde la cuenta oficial publicaron una foto del luso Cristiano Ronaldo, el máximo rival del argentino y con quien reparten los mayores reconocimientos individuales desde hace ya diez años, en la que se lo ve con la camiseta de la selección de Portugal y la leyenda "The best ever" (El mejor de todos).

Cabe recordar que, a pesar de que la premiación se llevó a cabo en Italia y a solo 150 kilómetros de su residencia, Cristiano Ronaldo fue el gran ausente en la gala de premiación. Esto, disgustó a los organizadores ya que apenas un mes antes participó de la entrega de los premios de UEFA en donde resultó ganador el defensor holandés del Liverpool, quien estaba ternado junto al portugués y el argentino.

"Cristiano tiene unas pequeñas molestias en los aductores y estaré pendiente de sus condiciones", dijo el entrenador Maurizio Sarri, quien salió a excusar al delantero.



¿Habrá sabido de antemano que no tenía posibilidades y evitó la foto de la derrota?