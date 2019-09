CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de septiembre de 2019

23/09/2019 - 21:38 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

23.45 PEQUEÑA VICTORIA

00.45 MI VIDA ERES TÚ

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR

CANAL 14

12.00 ARABESC

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO. MITRE vs. AGROPECUARIO

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO. REGATAS vs. CENTRAL CÓRDOBA.

20.00 SÚPER FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PODIO

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

19.00 TE QUIERO, BANDA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

PELÍCULAS

CINEMAX

01:42 INACTIVIDAD PARANORMAL 2

03:20 PERTURBADOS

04:56 MI PAPÁ ES MAMÁ EXPLORADORA!

06:36 JUGANDO POR AMOR

08:33 SUEÑOS SOBRE HIELO

10:27 SOLO PARA PAREJAS

12:35 JOE

14:49 JUGANDO POR AMOR

16:47 POSEÍDOS

19:17 ROBIN HOOD

22:00 GAME OF THRONES 07 EPS 04

23:02 NUNCA DIGAS SU NOMBRE

TNT

07:40 LA TORMENTA PERFECTA

10:01 HISTORIAS CRUZADAS

12:48 LO MEJOR DE LOS PREMIOS EMMYS

12:51 ENREDADOS

14:37 VENGADORES: LA ERA DE ULTRÓN

17:19 LO MEJOR DE LOS PEWMIOS EMMYS

17:22 ¿QUÉ PASÓ AYER?

19:18 LO MEJOR DE LOS PREMIOS EMMYS

19:21 DIAMANTE DE SANGRE

22:00 ANT-MAN: EL HOMBRE HORMIGA

00:10 DALE DURO

02:06 SI FUERAS YO

04:03 REC 4: APOCALIPSIS

TCM

08:10 LOST

09:40 LOST

10:25 MAD ABOUT YOU

10:50 MAD ABOUT YOU

11:15 LOST

12:44 MAD ABOUT YOU

13:09 MAD ABOUT YOU

13:34 LOS COMEGUSANOS

14:59 EL DIARIO DE LA PRINCESA

17:00 MUJERCITAS

19:14 LA EDAD DE LA INOCENCIA

22:00 INFRAMUNDO

00:26 MUJER SOLTERA, BUSCA

02:26 LA ASESINA

SPACE

06:00 CANELO: VIGILA EL TRONO

06:56 MILAGROS INESPERADOS

10:09 EL SOSPECHOSO

12:19 MILAGROS INESPERADOS

15:48 ELYSIUM

17:42 MAD MAX

19:27 MUNDO ACUÁTICO

22:00 PROYECTO GUTENBERG

00:34 OPERACIÓN MEKONG

02:47 EL HOMBRE CON LOS PUÑOS DE HIERRO

04:22 EL HOMBRE DE LOS PUÑOS DE HIERRO 2

05:53 HOLLYWOOD ONE ON ONE

CINECANAL

11:38 LOCO POR MARY

13:46 REGRESO DEL TODOPODEROSO

15:28 EL GATO CON BOTAS

17:02 LA ERA DE HIELO 2

18:40 DE VUELTA A CASA

20:25 EL TRANSPORTADOR 2

22:00 UN ESPÍA Y MEDIO

23:53 PRISIONERA DEL ESPACIO

01:35 DETROIT

03:51 TERMINATOR: GÉNESIS

A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

* IT 2 22:10 HS, 00:50 HS

* SR. LINK 14:30 HS, 17:10 HAS

* NADA QUE PERDER 2, 18:40 HS

* EL DESENTIERRO, 20:30 HS (ESPACIO INCAA $50)

* LA SEQUÍA: 16 HS (ESPACIO INCAA $50)

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* MIÉRCOLES 25, A LAS 20, MUESTRA ARTÍSTICA DEL COLEGIO JUAN PABLO II.

*VIERNES 27, A LAS 19, PRIMER ENCUENTRO DE JUBILADOS, ORGANIZADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE LA TERCERA EDAD.

*JUEVES 3 DE OCTUBRE, STAND UP CON “SANATA 2, UN SHOW NORMAL”.

*DOMINGO 6, A LAS 18, MASHA Y EL OSO, EN VIVO.

* SÁBADO 26 DE OCTUBRE, A LAS 20, EN EL SALÓN DE LOS ESPEJOS, GALA FINAL SANTIAGO DEL ESTERO MISS ARGENTINA 2019.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 25, DE OCTUBRE, LA VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO DEL ESTERO.

CINES

SUNSTAR

EL REY LEÓN (2D)

AVENTURA (ATP)

24, 25/09 -17:30 hs (Cast)

IT (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

24, 25/09 -17:45 hs (Cast) 20:00hs (subt) 22:00 hs (subt)

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)

AVENTURA (ATP)

24, 25/09 -16:05 hs (Cast) 18:10 hs (cast)

YESTERDAY (2D)

COMEDIA (ATP)

Hoy y el 25/09 -20:15 hs (subt.)

PRESIDENTE BAJO FUEGO (2D)

ACCIÓN (+13 )

24 Y 25/09 22:20 hs (subt)

SEÑOR LINK (2D)

ANIMADA (ATP )

24,25/09 -17:00 hs (Cast)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

24, 25/09 - 19:00 hs (Cast) 21:30 hs (Cast)

AD ASTRA (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

24,25/09 -16:45 hs (Cast) 19:15 hs (subt) 22:00 hs (subt)

HÍPER LIBERTAD

IT 2 APTO 16 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 16:20 - 19:40 - 21:50

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 16:50

CASTELLANO 2D 19:30 (DOMINGO, MARTES Y MIÉRCOLES)

PRESIDENTE BAJO FUEGO APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 23:10

AD ASTRA: HACIA LAS ESTRELLAS APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:20 - 23:00

NADA QUE PERDER 2 APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 16:00 JUEVES Y SABADO

CASTELLANO 2D 18:10 EXCEPTO LUNES

CASTELLANO 19:30 JUEVES, VIERNES Y SÁBADO

ANTICIPADA EN VENTA

EL GUASÓN ESTRENO 3 OCTUBRE

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40

ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO “EL DORADO”

CASTELLANO 2D 19:10