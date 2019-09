Durmió en la casa de su novia y le robaron su camioneta

23/09/2019 - 22:33 Policiales

La Policía implementó ayer un cierre de rutas para tratar de dar con los autores del robo de una camioneta Ford F-100 cometido en la ciudad de Forres.

Fuentes ligadas al caso confiaron que ayer minutos antes de las 8, un hombre de apellido Gozzarino de 38 años, domiciliado en el paraje Chaguar Punco, se presentó en la Seccional 52 de Forres.

Gozzarino explicó a los uniformados que momentos antes había descubierto que desconocidos le habían sustraído su camioneta Ford F-

100 blanca, desde la vereda de la casa de su novia, ubicada en el barrio Libertad de Forres.

Según la denuncia, el damnificado aseguró que había dejado el rodado estacionado la noche del domingo y ayer al despertarse antes de las 6, descubrió que ya no estaba donde la había dejado.

Sostuvo ante los uniformados que la camioneta tenía colocadas las medidas de seguridad y como distintivo, tenía algunas calcomanías pegadas.

Precisó que se trataba de una vaca negra, una manzana mordida y de unos dedos. Además tenía el tanque lleno con gasoil.

El denunciante indicó que no desconfiaba de nadie en particular, pero sí reconoció que su pareja tenía problemas con el ex novio.

Por otra parte, precisó que el vehículo estaba asegurado por un monto aproximado de $450 mil.

Medidas

El hecho fue informado al fiscal de turno en La Banda, Dr. Pablo Moya, el cual dispuso que se de intervención a la División Sustracción de Automotores de la Policía de la Provincia y que se alerte a todos los puestos de control, realizando un cierre de rutas para dar con el rodado.

Las fuentes deslizaron que los investigadores no descartaban ninguna hipótesis y en las próximas horas podría haber importantes novedades en torno al caso.