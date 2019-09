“Todos queremos ganar el clásico para darle una alegría a nuestra gente”

24/09/2019 - 00:17 Deportivo

El entrenador de Olímpico palpita el juego inaugural frente a Quimsa. Confía en sus dirigidos y tiene gran expectativa por vivir un clásico más en su extensa carrera deportiva.

En relación a cómo llega el equipo al debut del Súper 20, Leo Gutiérrez, expresó: “La verdad que estamos bien, tranquilos, esperando que llegue el día del debut. Con ansias y con esa adrenalina que lleva jugar un clásico, pero normal. Los chicos que estaban medio tocados ya están recuperándose. Sólo resta esperar el día y hacer el mejor trabajo posible”.

Al hacer pie en la preparación, el adiestrador hizo foco en los partidos amistosos: “Nos sirvieron para que los jugadores se conozcan y para hacer algunas modificaciones. No jugamos más por no mover el equipo y decidimos darle intensidad al trabajo. Hay chicos que no jugaron juntos y los extranjeros, salvo Gaskins, no conocían de nuestra competencia, por todo esto nos vino bien probarnos en el cuadrangular de La Banda”.

Luego se refirió al armado del equipo. “Tengo un plantel versátil, muchos jugadores pueden jugar más de una posición y eso me da alternativas, como requiere el básquet actual, pero yo soy más clásico. No me gusta mucho mover a los jugadores de sus posiciones habituales para no sacarles ritmo. Iremos probando para hacer los ajustes sobre la marcha”, manifestó.

El rival

A la hora de referirse al rival de turno, el entrenador de Olímpico destacó los nombres propios que conforman la plantilla fusionada. “Quimsa es un equipo durísimo, pero también comienza a rodar de cero como nosotros. Tienen jugadores interesantes como Robinson, que anduvo muy bien con Las Ánimas de Chile; Romero, que es muy potente y los nacionales, que conocemos todos. Nosotros también tenemos lo nuestro. Ellos son los últimos campeones y deberán defenderlo. Y nosotros queremos tener una buena competencia con chances de llegar al cuadrangular final”, explicó.

Finalmente Leo Gutiérrez habló de las expectativas que le genera un nuevo clásico, aunque ahora como entrenador, en su carrera deportiva. “Viví los clásicos de Atenas con Ferro, Ben Hur con Libertad de Sunchales, los de Mar del Plata y todos me generan una gran expectativa. Son partidos espectaculares que todos queremos ganar y darle una alegría a nuestra gente. Ojalá sea una fiesta y podamos ganarlo”.