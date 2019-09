“Me siento un privilegiado de poder ser parte de otro clásico”

24/09/2019 - 00:19 Deportivo

Sebastián González está enfocado en el partido de mañana ante Olímpico, que será su primer clásico santiagueño.

El entrenador cordobés vivió esa experiencia en Córdoba y Corrientes y por ello dijo sentirse “un privilegiado” de poder estar en un partido de estas características.

“Siempre es un privilegio estar dentro de una fiesta del básquet, donde la gente de una misma provincia está entusiasmada y con muchas ganas. Para mí tiene un valor agregado esa situación, porque le pone un mejor marco. Nosotros tenemos que centrarnos en las cosas que tenemos que hacer y tratar de hacerlas bien, que es lo que nos va a acercar a empezar bien el primer torneo oficial. Me siento un privilegiado de poder estar en otro clásico”, comentó el joven entrenador de la “Fusión” en una entrevista exclusiva concedida a EL LIBERAL.

Consultado acerca de la importancia del Súper 20, González explicó: “Quimsa siempre quiere ser protagonista en los torneos que juega. Seguro que hay equipos que tienen un poquito más de continuidad en la formación y que son los equipos que en el Súper 20 andan bien. El año pasado, Quimsa había repetido muchos jugadores de la temporada anterior, más agregar a Aguerre y a Mainoldi, y terminó siendo campeón. En esta primera parte esos equipos tendrán una leve ventaja. Nosotros como equipo en formación, con entrenador nuevo, siempre tenemos que estar en la clasificación del torneo”.

Con respecto a la pretemporada, que finalizará hoy, se mostró conforme.

“La verdad que estoy contento con el trabajo físico. Los que estuvieron todos los días están en un gran nivel y los que se fueron acoplando, llegaron bien físicamente. Seguro que hay algunos que han tenido pocos días de entrenamiento como Tavario (Miller) e Ismael (Romero), pero han mostrado predisposición para poder integrarse al equipo. Estamos bien, como un inicio, con muchas cosas por construir, pero me parece que bastante bien porque hemos entrenado siempre a buen nivel por la cantidad de jugadores de la Liga de Desarrollo que nos han elevado en número y nos han hecho entrenar bien durante toda la pretemporada”, explicó convencido.

En pretemporada, Quimsa ganó los tres partidos que disputó, pero el coach cordobés le quitó relevancia. “Seguro que da un poquito de credibilidad a la propuesta, puede ser, pero no deberíamos tener en cuenta tanto el resultado en la primera parte. Sí es lindo ganar por la credibilidad, pero en el rendimiento me parece que ha sido bueno, bastante irregular dentro de los partidos lo que hemos jugado, pero me parece también que es una característica de estos primeros partidos, por las propuestas defensivas o situaciones que te traban un poco y no dejan que sea tan fluido. Dentro de lo que pudimos hacer, me parece que el balance es positivo. Los resultados seguro que dan credibilidad y estamos preparados para un inicio”, comentó.

En el final de la entrevista, habló de Tavario Miller, el último en sumarse al plantel. “Va a jugar en dos posiciones y está tratando de ensamblarse. No es muy alto, pero juega con una intensidad que me parece que puede adaptarse a la liga. Vamos a ir viendo juego a juego si esto se va cumpliendo, pero me parece que ha mostrado muy buena predisposición y da mucha energía”, concluyó.