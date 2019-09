Para Coleoni, “es una locura” que el lunes sea condicionante

24/09/2019 - 01:04 Deportivo

Gustavo Coleoni tiene espaldas anchas para aguantar este mal momento. Por eso fue tajante cuando EL LIBERAL le consultó si siente que el partido del lunes ante Godoy Cruz puede ser condicionante para su futuro. “No, es una locura pensar eso de Gustavo Coleoni en Central. Sé que hay que seguir trabajando, que a partir de diciembre vamos a tener la chance de tener las mismas armas que los demás con respecto a los lugares de entrenamiento. Hay muchas cosas que los dirigentes saben que hemos bancado y le hemos puesto el pecho así que de ninguna manera, ni se me cruza por la cabeza”, dijo.

“No tengo que hablar nada con los dirigentes, no me parece que tenga que hablar nada. Si bien esta dirigencia viene dulce, yo les dije que tenemos que estar preparados para estas cosas. Pero pensar en eso ahora sería una irresponsabilidad muy grande de mi parte”, agregó como para dejar en claro que no se imagina fuera de Central.

En la vuelta a las prácticas, el “Sapo” contó que al grupo lo vio bien. “Hicimos una muy buena práctica, hemos hablado bien con ellos. Le hemos dicho que hay que estar juntos, que falta mucho, que al ganar dos juegos salimos de un lugar muy incómodo y hay un montón de equipos que tienen tres temporadas en primera que les va a costar salir”, analizó. Y agregó: “Me tengo que quedar con el rendimiento del equipo que ha sido bueno, me tengo que quedar con la personalidad de lo que hicimos en Lanús, ahora en Argentinos, pero esto es fútbol y se gana con goles”.

Esta no es una situación normal para Coleoni: “Nunca me pasó en más de 100 partidos en Central, pero hay que bancarla, saber que esto se define al año que viene. Ahora hay que sumar con Godoy Cruz y después seguir peléandola, pero como dije siempre vamos a estar en esa delgada línea de estar en el descenso y no. Tenemos que tener un buen rendimiento y ganar el lunes”.

“No nos tenemos que llenar de malas energías porque hay mucha gente que nos apoya y el lunes va a ir a vernos ganar. Espero el apoyo incondicional de la gente”, cerró.